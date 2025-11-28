Denizli'de Kaza: Otomobil 'Yavaş' Levhasına Çarptı — 2 Kişi Yaralanmadı

Denizli Pamukkale'de M.E.E idaresindeki 20 ASH 166 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma ve orta refüjdeki 'Yavaş' levhasına çarptı; 2 kişi yara almadı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:41
Pamukkale Zümrüt Mahallesi'nde meydana gelen kazada araçta maddi hasar oluştu

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde, sürücü M.E.E yönetimindeki 20 ASH 166 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce kaldırıma çarptı, ardından orta refüjde bulunan 'Yavaş' levhasına vurdu ve yol ortasında durdu.

Çarpmanın ardından araçta bulunan 2 şahıs herhangi bir yaralanma yaşamadı; ancak araçta maddi hasar meydana geldi. Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, 2 şeritli yolun bir şeridini kontrollü olarak kapattı. Araç, çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik kontrollü şekilde normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

