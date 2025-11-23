Denizli'de Minibüs ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 1 Ölü, 13 Yaralı

Denizli'de minibüs ile şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı; otobüs şoförü Ayhan Arıkan öldü, 13 kişi yaralandı. Kaza Çal ilçesi Belevi Mahallesi'nde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 23:35
Denizli'de Minibüs ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 1 Ölü, 13 Yaralı

Denizli'de Minibüs ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı

Denizli’de meydana gelen kazada bir minibüs ile şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada otobüs şoförü Ayhan Arıkan hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Denizli-Uşak karayolu, Çal ilçesi Belevi Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Fethiye-İstanbul seferini yapan ve sürücülüğünü Ayhan Arıkan'ın yaptığı 26 AJS 579 plakalı yolcu otobüsü, Denizli'den kalkış yaparak Uşak istikametine giderken; işçileri evlerine bıraktıktan sonra dönüşe geçen Onur Y. yönetimindeki 20 ANS 636 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi, yolcu otobüsü ise yoldan çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ve Müdahale

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, otobüs şoförü Ayhan Arıkan ve 13 yolcunun yaralandığı tespit edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan Ayhan Arıkan, kaldırıldığı Çal Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 13 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

