Denizli'de Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı, İtfaiye Kurtardı

Kaza Detayları

Denizli'nin Tavas ilçesi Medet Mahallesinde, Tavas-Muğla karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Müdahale ve Soruşturma

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 2 şahsın hayati tehlikesi bulunmuyor, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

