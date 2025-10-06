Denizli'de silahlı saldırıda 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Olayın detayları
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, kamyonette bulunan Kadir Kaya (32) hayatını kaybetti, Zeki Önel (39) ile Tahir Önel (38) yaralandı.
Olay, Yenişafak Mahallesi'nde gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi, plakasız hafif ticari aracıyla takip ettiği 20 V 8229 plakalı kamyonetin önünü Akça Caddesi'nde kesti. Araçtan inen şüpheli, tüfekle kamyonete ateş açtı.
Yaralılar, tedavi amacıyla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna gönderildi.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
