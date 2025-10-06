Denizli'de silahlı saldırıda 1 ölü, 2 yaralı

Denizli Merkezefendi'de plakasız aracın kamyonetin önünü kesip ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:33
Olayın detayları

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, kamyonette bulunan Kadir Kaya (32) hayatını kaybetti, Zeki Önel (39) ile Tahir Önel (38) yaralandı.

Olay, Yenişafak Mahallesi'nde gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi, plakasız hafif ticari aracıyla takip ettiği 20 V 8229 plakalı kamyonetin önünü Akça Caddesi'nde kesti. Araçtan inen şüpheli, tüfekle kamyonete ateş açtı.

Yaralılar, tedavi amacıyla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna gönderildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

