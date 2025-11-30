Denizli'de Yoğun Sis: Görüş 10 Metreye Düştü, Emniyetten Uyarı

Şiddetli yağmurun ardından kent genelinde etkili olan sis hayatı zorlaştırdı

Denizli’de sabahtan akşama kadar süren şiddetli yağmurun ardından etkili olan sis, kentin tamamını kapladı. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sis akşam saatlerinden geceye kadar etkisini sürdürdü.

Denizli Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri sisin yarattığı zorluklara karşı dikkatli olmaları ve araçlarının farlarını yakmaları konusunda uyardı.

Eren Can Demirel, sis nedeniyle trafikte önünü görmekte zorlandığını ve tedbirli ilerlediğini anlattı: "Bugün sabah hava durumuna bakarak çıkmıştık zaten. Sabah çıktığımda yağmur yağıyordu. Yağmur bitince bir anda sis çöktü. Motosikletle dışarı çıkmıştım. Dikkatli gitmek için 10-20 ile geldim. Siste sürücüler çok fazla dikkat etmiyorlar. Şimdi tekrardan bu sisli havada motosikletle eve gitmeye çalışacağım".

