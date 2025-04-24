Denizli'deki Ters Laleler: 147 Yıldır Hüzünlü Göçün Anısı

Bulgaristan Göçmenlerinin Ters Laleleri 147 Yıldır Açıyor

Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı Hayrettin Mahallesi'nde, Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında 1878 yılında Bulgaristan'dan gelen göçmen aileler, atalarının yanlarında getirdiği ters laleleri 147 yıldır evlerinin bahçesinde özenle yetiştiriyor.

Tarihî Yolculuğun Narini Ters Laleler

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından zorunlu göçe tabi tutulan Türkler, Denizli'nin Hayrettin Mahallesi’ne yerleşti. Doğduğu toprakları terk eden göçmenler, yalnızca eşyalarını ve atalarından kalan anıları yanlarında götürebildi. Bu yolculuğun en narin hatıralarından biri ise Deliorman'ın ters lale soğanları oldu.

Bozkurt’un Hayrettin Mahallesi'ne yerleşen göçmenler, yanlarına aldıkları ters lale soğanlarını evlerinin bahçelerine ekti. Her bahar açan bu laleler, mahalle sakinlerini yıllık 15-20 günlük bir yolculuğa çıkararak geçmişin anılarını canlandırıyor.

Kültürel Bir Miras Olarak Ters Laleler

Hayrettin Mahallesi Muhtarı Salih Aktaş, ters lalelerin kendileri için sadece estetik bir değer taşımadığını, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu ifade etti. Aktaş, "Ters laleler o uzun ve zor yolculuğun en narin misafiri olmuş. Dedelerimiz bunları Deliorman'dan getirmiş. Biz de çocuklarımıza bırakmak istiyoruz." dedi.

Yöre sakinlerinden Ayşe Aktaş ise ninesinin mendil içinde getirdiği ters laleleri yetiştirmeye devam ettiğini belirterek, "Herkesin buraya gelip görmesini isteriz. Bu laleye gelin çiçeği de diyorlar." ifadesini kullandı.

Bu şekilde, ters laleler her bahar Hayrettin Mahallesi'ni süsleyerek, bölgenin geleneksel çiçeği haline geliyor ve geçmişin izlerini yaşatmayı sürdürüyor.

Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı Hayrettin Mahallesi'nde yaşayan Bulgaristan muhaciri aileler, atalarının göç sırasında yanlarında getirdiği ters laleleri 147 yıldır evlerinin bahçesinde yetiştiriyor.

Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı Hayrettin Mahallesi'nde yaşayan Bulgaristan muhaciri aileler, atalarının göç sırasında yanlarında getirdiği ters laleleri 147 yıldır evlerinin bahçesinde yetiştiriyor.