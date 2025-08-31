DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.449.496,33 0,33%

Denizli Honaz'da Minibüs-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 15:57
Denizli Honaz'da Minibüs-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Denizli Honaz'da Minibüs-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaza ve müdahale

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen kazada bir minibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza ayrıntıları

M.A.H. yönetimindeki 20 HZ 413 plakalı otomobil, Kocabaş Mahallesi yakınlarında D.Ö. idaresindeki 20 ARN 428 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan Ömer Haydan yaralandı.

Sahil ve sağlık müdahalesi

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye getirilen yaralılardan Ömer Haydan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük Eflani'de Orman Yangını: Saraycık'ta Müdahale Sürüyor
2
İZSU: İzmir'de isale hattı onarıldı — 8 ilçede su 22.00'de verilecek
3
Netanyahu: Gazze'de İzzeddin el-Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldık
4
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hastanede Öldü
5
Doha'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği
6
Güncelleme 2: İsrail Gazze'de 18'i yardım bekleyen 31 Filistinliyi öldürdü
7
Samsun'da Firari B.K. Çalılıklarda Yakalandı — 7 Yıl 7 Ay 20 Gün Kesinleşmiş Ceza

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta