Denizli Honaz'da Minibüs-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaza ve müdahale

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen kazada bir minibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza ayrıntıları

M.A.H. yönetimindeki 20 HZ 413 plakalı otomobil, Kocabaş Mahallesi yakınlarında D.Ö. idaresindeki 20 ARN 428 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan Ömer Haydan yaralandı.

Sahil ve sağlık müdahalesi

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye getirilen yaralılardan Ömer Haydan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.