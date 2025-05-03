Dervişoğlu'ndan Türkçülük Günü Kutlaması: 'Birlikte Güçlüyüz'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkçülük Günü vesilesiyle ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen programda bir konuşma yaptı. Dervişoğlu, Türkiye'nin varlığını ve birliğini pekiştiren değerler üzerinde durarak, “Kadınsın, erkeksin, Türkmensin, Kürtsün, Alevisin, Sünnisin, sağcısın, solcusun, fark etmez. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısın? 1923'te bu ülkeyi kuranlardan mısın? İşte o yeterlidir. Türk olmak ve Türk kalmak için başka bir şeye ihtiyaç yoktur,” dedi.

Dervişoğlu, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nün kutlu olmasını dileyerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşlığının eşitliğin yegâne ölçütü olduğunu vurguladı. Doğulu, batılı, kuzeyli ve güneyli tüm vatandaşların aynı değerlere sahip olduğunu belirtti.

Konuşmasında Türk milletinin ekonomik durumu üzerine de eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, “Vatanın yeşili solmuş, ormanları katledilmiştir. Yeşiline acımayanlar, vatanın mavisine de aynı muameleyi yapmışlardır. Doların yeşilini, vatanın bütün renklerine tercih etmişlerdir,” sözleriyle durumu özetledi.

Dervişoğlu, iktidarın bilinçli politikaları sonucunda halkın yoksullaştığını ifade etti ve “Konuşan Türkiye ısrarımızın sebebi, insanların sesini duyurabilmesi içindir. Bu yüzden 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' diyoruz. Çünkü temsilde adalet olmadan, paylaşımda adalet olamaz.” diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Dervişoğlu, “Eğer bu ülkede bir sorun varsa ve çözülecekse, o da herkesin önce insan olmaktan, sonra da yurttaş olmaktan kaynaklanan evrensel haklarına kavuşmasıdır,” dedi. Mevcut aktörlerin, sorunları çözmek yerine durumu daha da karmaşık hale getirdiğini savundu.

Son olarak, hukuk, yurttaşlık ve milletin ortak kaderde birleşmesi gerektiğinin altını çizen Dervişoğlu, çözümün Cumhuriyet içerisinde bulunduğunu belirtti. “Reçete, 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' tezimizdir,” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince Türkçülük Günü dolayısıyla ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince Türkçülük Günü dolayısıyla ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.