Destici: Kadınlara Ayrımcılık Engellenmeli

BBP Genel Başkanı Destici, Kadınlarla Güçlü Yarınlara İftar Programında Konuştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kadınlarla Güçlü Yarınlara" temasıyla düzenlenen iftar programında kadınların karşılaştığı ayrımcılıklara dikkat çekti. Destici, "En önemli problemlerimizden birisi de kadınlarımıza yöneltilen ayrımcılık olduğunu düşünüyoruz. Kız çocuklarımızın, kadınlarımızın ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına hiç bir gerekçe ile engel olunmamalıdır," şeklinde konuştu.

Sincan'da Önemli Açıklamalar

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sincan Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen programa katılan Destici, partisinin kadına yönelik şiddetle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. "Kadına karşı işlenen suçlar için idam cezası getirilmesini talep ediyoruz," diyen Destici, aile yapısının korunmasının önemine de değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Destici, bu konunun kamuoyunda daha fazla gündeme getirilmesi gerektiğini vurguladı. "Kadına şiddeti kabul etmiyoruz, reddediyoruz ve 'kadına kalkan eller kırılsın' diyoruz," ifadelerini kullandı.

Çalışma Hayatında Kadınlara Destek

Destici, kadınların çalışma hayatına yönelik yapılacak yasal düzenlemelerin aile yapısını koruyacak şekilde olmasının önemini belirtti. "Kadınlarımızın çalışma saati mutlaka erkeklere göre 2 saat azaltılmalı ve o süre kadınlarımız tarafından çocukları ve aileleri için harcanmalıdır," dedi.

Programa, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve yazar Zekiye Çomaklı da katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sincan Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlediği "Kadınlarla Güçlü Yarınlara" iftar programına katıldı. Destici, burada kadınlara karanfil verdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sincan Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlediği "Kadınlarla Güçlü Yarınlara" iftar programına katıldı. Destici, burada kadınlara karanfil verdi.