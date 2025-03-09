DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Sakarya'da Basın Toplantısı Düzenledi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Sakarya'da Basın Toplantısı Düzenledi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sakarya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Babacan, partisinin Sakarya İl Başkanlığının düzenlediği basın toplantısında, kentin güçlü tarım, sanayi ve turizm potansiyelinden bahsetti.

Tarım ve Sanayi Sorunlarına Dikkat Çekti

Toplantıda, çiftçi, sanayici ve ticaret erbabı sorunlarına değinen Babacan, mevcut hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ve son 10 yılda adalet, sağlık ve eğitim alanında geriye gidiş olduğunu savundu.

Değişim Zamanı geldi

Türkiye'de artık değişim zamanının geldiğini ifade eden Babacan, "Değişim olsun ama nasıl bir değişim olsun?" diyerek, yeni gelenlerin gideni aratmamasını vurguladı. Babacan, şu ifadeleri kullandı:

“İşte biz de tam bunun için buradayız, onun için DEVA Partisiyiz. Bugün kuruluşumuzun 5. yılı. Partimizi kurarken 'Zaman umutsuzluk zamanı değil, zaman Türkiye için sorumluluk alma zamanı. Zaman herkesin elini değil, bedenini, gövdesini taşın altına koyma zamanı.' demiştik.”

Çözümler Hazır

Babacan, kadrolarına ve hazırlıklarına güvendiklerini dile getirerek, “Her konuda çok iyi yetişmiş, işini iyi bilen arkadaşlarımız var. Her konuda çözümlerimiz hazır.” ifadelerini kullandı. Türkiye'deki her alanda çözümleri korkmadan ve cesaretle yazılı hale getirdiklerini belirtti.

İftar ve Kutlama

Konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte iftar yapan Babacan, partisinin kuruluşunun 5. yılı dolayısıyla hazırlanan pastayı da kesti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Sakarya İl Başkanlığının Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısına katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Sakarya İl Başkanlığının Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısına katıldı.