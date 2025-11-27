Develi'de İyilik Manavı: Öğrencilerden Filistinli Çocuklara Destek

Develi İnsani Yardım Derneği ve Sindelhöyük Fatih İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarıyla açtıkları iyilik manavı ile Filistinli çocuklara destek oldu.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 00:33
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 00:33
Develi'de İyilik Manavı: Öğrencilerden Filistinli Çocuklara Destek

Develi'de iyilik manavı programı düzenlendi

Develi İnsani Yardım Derneği ve Sindelhöyük Fatih İmam Hatip Ortaokulu iş birliğiyle, Filistinli çocuklara yardım amacıyla bir iyilik manavı programı gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrencilerin duyarlılığını ve toplum yararına yapılan küçük katkıların önemini bir kez daha gösterdi.

Öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarla açılan stanttan sevdikleri meyveleri alarak hem sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti hem de Filistinli çocuklara destek sağladı. Program, yardım ve dayanışma temasını genç kuşaklara aktarmayı hedefledi.

Yetkililerden teşekkür ve devam vurgusu

Develi İnsani Yardım Derneği Başkanı Ebubekir Yıldız, bu tür etkinliklerin süreceğini belirterek okul müdürüne, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

DEVELİ İNSANİ YARDIM DERNEĞİ VE SİNDELHÖYÜK FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU TARAFINDAN FİLİSTİNLİ...

DEVELİ İNSANİ YARDIM DERNEĞİ VE SİNDELHÖYÜK FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU TARAFINDAN FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA YARDIM ETMEK AMACIYLA İYİLİK MANAVI PROGRAMI DÜZENLENDİ.

DEVELİ İNSANİ YARDIM DERNEĞİ VE SİNDELHÖYÜK FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU TARAFINDAN FİLİSTİNLİ...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bandırma'da Zabıta Suçüstü Yakalandı: Dilenci Kabahatler Kanunu Kapsamında İşlemde
2
Kayapa OSB'de Fabrika Yangını: 1 İşçi Hafif Yaralandı
3
Silivri Sahilinde Denizde Erkek Cesedi Bulundu
4
Muğla'da Gıda Zehirlenmesi: Seydikemer'de 1 Ölü, İnceleme Başlatıldı
5
Tekirdağ'da sahilde tilki görüntülendi
6
Trump: 'Çok ağır bir bedel ödeyecek' — Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız yaralandı
7
Kayseri'de Miras Tartışması Kanlı Bitti: Kayınvalide Öldü, Şüpheli Hastanede Hayatını Kaybetti

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti