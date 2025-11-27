Develi'de İyilik Manavı: Öğrencilerden Filistinli Çocuklara Destek

Develi'de iyilik manavı programı düzenlendi

Develi İnsani Yardım Derneği ve Sindelhöyük Fatih İmam Hatip Ortaokulu iş birliğiyle, Filistinli çocuklara yardım amacıyla bir iyilik manavı programı gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrencilerin duyarlılığını ve toplum yararına yapılan küçük katkıların önemini bir kez daha gösterdi.

Öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarla açılan stanttan sevdikleri meyveleri alarak hem sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti hem de Filistinli çocuklara destek sağladı. Program, yardım ve dayanışma temasını genç kuşaklara aktarmayı hedefledi.

Yetkililerden teşekkür ve devam vurgusu

Develi İnsani Yardım Derneği Başkanı Ebubekir Yıldız, bu tür etkinliklerin süreceğini belirterek okul müdürüne, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

DEVELİ İNSANİ YARDIM DERNEĞİ VE SİNDELHÖYÜK FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU TARAFINDAN FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA YARDIM ETMEK AMACIYLA İYİLİK MANAVI PROGRAMI DÜZENLENDİ.