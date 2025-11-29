Develi'ye sondaj kuyusu müjdesi — Bayar Özsoy

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Develi Öksüt Mahallesi'nde tarımsal sulama için ilk araştırma sondaj kuyusunun hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 17:21
Tarımsal sulamada kullanılacak ilk araştırma kuyusu için hazırlıklar tamamlandı

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Develi ilçesinde tarımsal sulamada kullanılacak sondaj kuyularının ilki için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Özsoy konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Hayırlı olsun Develim. DSİ Genel Müdürümüzle yapmış olduğumuz görüşmeler netisecsinde; Develi Öksüt Mahallemizde tarımsal sulamada kullanılmak üzere başlatılan çalışmalar kapsamında araştırma sondaj kuyularının ilki için hazırlıklar tamamlandı. İnşallah istenilen düzeyde ve kalitede suya ulaşılması halinde sondaj kuyusu sayısı artırılarak bölgedeki çiftçilerimize önemli bir katkı sağlamış olacağız. Bereketi artıracak, üretime güç katacak bu çalışmanın Develimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sonraki adım: İlk sondajdan istenilen kalitede su elde edilmesi halinde kuyuların sayısının artırılması ve bölge çiftçilerine daha fazla destek sağlanması hedefleniyor.

