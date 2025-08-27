Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Türkiye'nin stratejik altyapı yatırımları kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek iki önemli proje ihaleye çıktı. Projeler, bölgesel kalkınma ve vatandaşların can ile mal güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Meşepınarı Orman Parkı OG Elektrik Hattı Projesi

Proje adı: Meşepınarı Konaklamalı Orman Parkı OG Elektrik Hattı

Yürüten kuruluş: Orman İşletme Müdürlüğü

İhale Kayıt Numarası: 2025/1329950

İhale Tarihi: 10 Eylül 2025, Saat 10:00

Proje Süresi: 60 takvim günü

Yapılacağı Yer: Piraziz İlçesi Meşepınarı Mevki

Özet: Giresun Bulancak bölgesinde hayata geçirilecek bu yatırım, bölgenin elektrik altyapısını güçlendirerek hizmet kalitesini artıracak.

Malatya Hekimhan Taşkın Koruma Projesi

Proje adı: Malatya Hekimhan taşkın koruma inşaatı

Yürüten kuruluş: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

İhale Kayıt Numarası: 2025/1336903

İhale Tarihi: 19 Eylül 2025, Saat 10:00

Proje Süresi: 240 takvim günü

Proje Yapılacağı Yer: Malatya Hekimhan Dumlu Mahallesi

Proje Kapsamı:

750 metre çift taraflı beton duvar

3 adet betonarme menfez

1 adet tersip bendi

750 metre çift taraflı ferforje korkuluk

İhaleye Katılım Şartları

İhalelere katılmak isteyen isteklilerden istenen asgari belgeler şunlardır:

• Teklif mektubu hazırlanması

• Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren belgeler

• Geçici teminat sunulması

• Gerekli hallerde iş ortaklığı beyannamesi

Değerlendirme: Bu iki proje, yerel kalkınmaya doğrudan katkı sağlayacak; elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve taşkın koruma sistemlerinin kurulması, bölge ekonomisine ve vatandaşların güvenliğine olumlu etki yapacak.