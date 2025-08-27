DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,76 0,2%
ALTIN
4.479,83 -0,18%
BITCOIN
4.590.394,86 -0,47%

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Orman ve DSİ projeleri ihaleye çıktı: Meşepınarı Orman Parkı OG Elektrik Hattı ile Malatya Hekimhan taşkın koruma projesi bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 21:12
Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Türkiye'nin stratejik altyapı yatırımları kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek iki önemli proje ihaleye çıktı. Projeler, bölgesel kalkınma ve vatandaşların can ile mal güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Meşepınarı Orman Parkı OG Elektrik Hattı Projesi

Proje adı: Meşepınarı Konaklamalı Orman Parkı OG Elektrik Hattı
Yürüten kuruluş: Orman İşletme Müdürlüğü
İhale Kayıt Numarası: 2025/1329950
İhale Tarihi: 10 Eylül 2025, Saat 10:00
Proje Süresi: 60 takvim günü
Yapılacağı Yer: Piraziz İlçesi Meşepınarı Mevki
Özet: Giresun Bulancak bölgesinde hayata geçirilecek bu yatırım, bölgenin elektrik altyapısını güçlendirerek hizmet kalitesini artıracak.

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Malatya Hekimhan Taşkın Koruma Projesi

Proje adı: Malatya Hekimhan taşkın koruma inşaatı
Yürüten kuruluş: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
İhale Kayıt Numarası: 2025/1336903
İhale Tarihi: 19 Eylül 2025, Saat 10:00
Proje Süresi: 240 takvim günü
Proje Yapılacağı Yer: Malatya Hekimhan Dumlu Mahallesi
Proje Kapsamı:
750 metre çift taraflı beton duvar
3 adet betonarme menfez
1 adet tersip bendi
750 metre çift taraflı ferforje korkuluk

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

İhaleye Katılım Şartları

İhalelere katılmak isteyen isteklilerden istenen asgari belgeler şunlardır:
• Teklif mektubu hazırlanması
• Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren belgeler
• Geçici teminat sunulması
• Gerekli hallerde iş ortaklığı beyannamesi

Değerlendirme: Bu iki proje, yerel kalkınmaya doğrudan katkı sağlayacak; elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve taşkın koruma sistemlerinin kurulması, bölge ekonomisine ve vatandaşların güvenliğine olumlu etki yapacak.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
2
Polatlı'da Entegre Et Tesisi Açıldı — Gümen: 3 Yıllık Hayvancılık Desteklemesi Öngörülebilirlik Sağlıyor
3
Konya Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: M.Y. Tutuklandı
4
Hizbullah: ABD, Lübnan Ordusu ile Aramıza 'Ölümcül Tuzaklar' Kuruyor
5
İnan Güney'in Makamında Ele Geçen Belgeler İçin Yeni Soruşturma
6
Londra'da Gazze'de Ölen Filistinli Gazeteciler Downing Sokağı'nda Anıldı
7
Ümraniye'de Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Son Durum

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?