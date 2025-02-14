Devlet Tiyatroları'ndan 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi' Prömiyeri

Dracula'nın Korkunç ve Eğlenceli Dünyası

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak projesi olan 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi', Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde büyük bir ilgiyle sahnelendi. Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, bu projeyle birlikte dünya korku edebiyatının en ikonik karakterlerinden biri olan Kont Dracula'yı sahneye taşıdı.

Tamer Karadağlı'nın Performansı

Oyundaki Dracula karakterini, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı başarıyla canlandırdı. Tayfun Güneyer yönetmenliğinde sahne alan oyunda, dikkat çeken diğer isimler arasında Hakan Dündar ve Nur Sinem Mete’nin dekor tasarımı, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak’ın kostüm tasarımı yer alıyor.

Müzik ve Koreografi

Oyunun dikkat çekici bir diğer unsuru ise müzikleri İlke Ulaş Kuvanç tarafından bestelenirken, koreografisi Yıldız Venedik imzası taşıyor. Seyirciler, oyun boyunca hem hüzün hem de eğlence dolu anlar yaşayarak Dracula'nın dehşetli dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkma fırsatı buldu.