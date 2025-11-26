Devrek’te İki Günde İkinci Hijyen Skandalı: İşletme Mühürlendi

Devrek'te iki günde ikinci hijyen skandalı: önce gizli bölmedeki kokuşmuş etler... Ardından raflarda son kullanma geçmiş ürünler ve fare pislikleri bulunan işletme mühürlendi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:23
Devrek’te İki Günde İkinci Hijyen Skandalı: İşletme Mühürlendi

Devrek’te İki Günde İkinci Hijyen Skandalı: İşletme Mühürlendi

Zabıta ve Tarım ekipleri, halk sağlığını tehdit eden bulgulara rastladı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde iki günde ikinci hijyen skandalı ortaya çıktı. Daha önce gizli bölmesindeki imalathanede ortaya çıkan kokuşmuş etler nedeniyle mühürlenen pidecinin ardından, bu kez bir yemek işletmesi ağır hijyen ihlalleri nedeniyle kapatıldı.

Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki gıda güvenliği kontrollerini sürdürüyor. Son denetimde, işletmede raflarda tarihi geçmiş ürünler ve gıda dolaplarında fare pislikleri tespit edildi.

Ekipler, halk sağlığını ciddi biçimde tehdit eden bu bulgular üzerine tutanak tutarak işletmeyi belediye encümeni kararıyla mühürledi. Denetim sırasında zabıta ekipleri işletme çalışanlarını uyararak, "Halkın sağlığı söz konusu olduğunda hiçbir gerekçe kabul edilemez" mesajını verdi.

Yetkililer, ilçe genelinde benzer denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti ve vatandaşları şüpheli gıda uygulamalarını yetkililere bildirmeleri konusunda uyardı.

ZONGULDAK'IN DEVREK İLÇESİNDE İKİ GÜNDE İKİNCİ HİJYEN SKANDALI ORTAYA ÇIKTI.

ZONGULDAK'IN DEVREK İLÇESİNDE İKİ GÜNDE İKİNCİ HİJYEN SKANDALI ORTAYA ÇIKTI.

ZONGULDAK'IN DEVREK İLÇESİNDE İKİ GÜNDE İKİNCİ HİJYEN SKANDALI ORTAYA ÇIKTI.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhittin Böcek Hastanede Tetkik Edildi, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi
2
Bayraktar: 2028'de 16-17 Milyon Hane Karadeniz Gazıyla Karşılanacak
3
Shehada: 'Türkiye Her Zaman Filistin’in Yanında' — Taşköprü Ziyareti
4
Putin: Kırgızistan’da Rus Teknolojili İlk Nükleer Santral Araştırılıyor
5
Kastamonu'da Çiftlik Evlerini Kenevir Serasına Çeviren Sanıkların Yargılanması Sürüyor
6
Bünyan'da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı: Başkan Metin'den Örnek Hizmet

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama