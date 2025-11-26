Devrek’te İki Günde İkinci Hijyen Skandalı: İşletme Mühürlendi

Zabıta ve Tarım ekipleri, halk sağlığını tehdit eden bulgulara rastladı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde iki günde ikinci hijyen skandalı ortaya çıktı. Daha önce gizli bölmesindeki imalathanede ortaya çıkan kokuşmuş etler nedeniyle mühürlenen pidecinin ardından, bu kez bir yemek işletmesi ağır hijyen ihlalleri nedeniyle kapatıldı.

Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki gıda güvenliği kontrollerini sürdürüyor. Son denetimde, işletmede raflarda tarihi geçmiş ürünler ve gıda dolaplarında fare pislikleri tespit edildi.

Ekipler, halk sağlığını ciddi biçimde tehdit eden bu bulgular üzerine tutanak tutarak işletmeyi belediye encümeni kararıyla mühürledi. Denetim sırasında zabıta ekipleri işletme çalışanlarını uyararak, "Halkın sağlığı söz konusu olduğunda hiçbir gerekçe kabul edilemez" mesajını verdi.

Yetkililer, ilçe genelinde benzer denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti ve vatandaşları şüpheli gıda uygulamalarını yetkililere bildirmeleri konusunda uyardı.

ZONGULDAK'IN DEVREK İLÇESİNDE İKİ GÜNDE İKİNCİ HİJYEN SKANDALI ORTAYA ÇIKTI.