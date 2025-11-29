Devrek'te Siyasi Parti Temsilcileri İstişarede: Ortak Projeler ve Ziyaret Planı

Devrek'te siyasi parti temsilcileri Cevat Tilkici’nin ev sahipliğinde bir araya gelerek ortak projeler, ziyaret planları ve rutin istişare kararı aldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 19:51
Devrek'te Siyasi Parti Temsilcileri İstişarede: Ortak Projeler ve Ziyaret Planı

Devrek'te Siyasi Parti Temsilcileri İstişarede

Partiler ortak projeler ve ziyaret planı üzerinde anlaştı

Devrek'te düzenlenen kahvaltılı istişare toplantısına ev sahipliği yapan Devrek MHP İlçe Başkanı Cevat Tilkici’in öncülüğünde ilçedeki siyasi temsilciler bir araya geldi. Toplantıda Devrek'in her yönden ilerlemesi için atılacak adımlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantı Devrek Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe; AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Terzi, CHP İlçe Başkan Yardımcısı Hayati Demirci, Saadet Partisi Mustafa Taşçı, Yeniden Refah Partisi Gökhan Şimşek ve İyi Parti İlçe Başkanı Bahadır Kıyıcı katıldı.

Alınan kararlar

Katılımcılar, ilçede yaşanan bazı olumsuzluklara karşı ortak hareket edilmesine karar verdi. Buna göre ilk adım olarak iktidar ve muhalefet ilçe parti başkanları birlikte kaymakamlık, belediye başkanlığı ve emniyet müdürlüğü ziyaret edilecek; alınması gereken önlemler ve bilgi paylaşımı sağlanacak.

Toplantıda ayrıca bu tür istişarelerin rutin hale getirilmesi ve gelecekteki oturumlara partilerin yönetim kurulu üyelerinin de katılması kararlaştırıldı. Gerekirse ortak projeler hazırlanarak Ankara'ya gidilip Zonguldak milletvekillerine dosyalar sunulacak ve bu dosyaların takipçisi olunacağı belirtildi.

Ev sahipliğini üstelenen Devrek MHP İlçe Başkanı Cevat Tilkicik organize edilen istişare toplantısı ile şunları söyledi," Öncelikle bu davetimize iştirak eden ve ilçemizde çeşitli partilerin ilçe temsilciliklerini yürüten arkadaşlarımıza partim adına teşekkürlerimi sunuyorum. İktidar ve iktidar ortağı bizler ile muhalefette ki siyasi parti temsilcileri bir arada olmaktan memnun olduğumu belirtmek isterim. Burada bir araya gelmemizin asıl amacı iktidarı ile muhalefeti ile Devrek’imizi her anlamda el ele vererek daha ileriye nasıl taşıyabiliriz bu konular üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Gerekirse de hep birlikte hazırlayacağımız projelerimiz ile birlikte Ankara’ya giderek Zonguldak milletvekillerine dosyalarımızı sunacağımız ve bu dosyaların takipçisi olacağız tekrar bizlerin davetine icabet eden arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

ZONGULDAK’IN DEVREK İLÇESİNDE DÜZENLENEN VE EV SAHİPLİĞİNİ DEVREK MHP İLÇE BAŞKAN CEVAT TİLKİCİ’İN...

ZONGULDAK’IN DEVREK İLÇESİNDE DÜZENLENEN VE EV SAHİPLİĞİNİ DEVREK MHP İLÇE BAŞKAN CEVAT TİLKİCİ’İN ÜSTLENDİĞİ TOPLANTIDA İLÇEDE Kİ SİYASİ TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELEREK DEVREK’İN HER YÖNDEN DAHA İLERİYE GİTMESİ İÇİN NELER YAPILMASI GEREKTİĞİ KONULARI MASAYA YATIRILDI.

ZONGULDAK’IN DEVREK İLÇESİNDE DÜZENLENEN VE EV SAHİPLİĞİNİ DEVREK MHP İLÇE BAŞKAN CEVAT TİLKİCİ’İN...

İLGİLİ HABERLER

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Kuzenini Öldüren Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
2
Cizre'de 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu 'Ahlak' temasıyla sona erdi
3
Elazığ'da Motosiklet Pikaba Çarptı: Yakıt Deposu Delindi, Yol Kapandı
4
Amasya'da Motosiklet Havada Takla Attı: Sürücü Ayakkabılarını Giydi
5
İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı
6
Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
7
Filistin'den E1 Projesi'ne Acil Müdahale Çağrısı: İsrail Onayına Sert Tepki

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?