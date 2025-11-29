Devrek'te Siyasi Parti Temsilcileri İstişarede: Ortak Projeler ve Ziyaret Planı

Devrek'te Siyasi Parti Temsilcileri İstişarede

Partiler ortak projeler ve ziyaret planı üzerinde anlaştı

Devrek'te düzenlenen kahvaltılı istişare toplantısına ev sahipliği yapan Devrek MHP İlçe Başkanı Cevat Tilkici’in öncülüğünde ilçedeki siyasi temsilciler bir araya geldi. Toplantıda Devrek'in her yönden ilerlemesi için atılacak adımlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantı Devrek Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe; AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Terzi, CHP İlçe Başkan Yardımcısı Hayati Demirci, Saadet Partisi Mustafa Taşçı, Yeniden Refah Partisi Gökhan Şimşek ve İyi Parti İlçe Başkanı Bahadır Kıyıcı katıldı.

Alınan kararlar

Katılımcılar, ilçede yaşanan bazı olumsuzluklara karşı ortak hareket edilmesine karar verdi. Buna göre ilk adım olarak iktidar ve muhalefet ilçe parti başkanları birlikte kaymakamlık, belediye başkanlığı ve emniyet müdürlüğü ziyaret edilecek; alınması gereken önlemler ve bilgi paylaşımı sağlanacak.

Toplantıda ayrıca bu tür istişarelerin rutin hale getirilmesi ve gelecekteki oturumlara partilerin yönetim kurulu üyelerinin de katılması kararlaştırıldı. Gerekirse ortak projeler hazırlanarak Ankara'ya gidilip Zonguldak milletvekillerine dosyalar sunulacak ve bu dosyaların takipçisi olunacağı belirtildi.

Ev sahipliğini üstelenen Devrek MHP İlçe Başkanı Cevat Tilkicik organize edilen istişare toplantısı ile şunları söyledi," Öncelikle bu davetimize iştirak eden ve ilçemizde çeşitli partilerin ilçe temsilciliklerini yürüten arkadaşlarımıza partim adına teşekkürlerimi sunuyorum. İktidar ve iktidar ortağı bizler ile muhalefette ki siyasi parti temsilcileri bir arada olmaktan memnun olduğumu belirtmek isterim. Burada bir araya gelmemizin asıl amacı iktidarı ile muhalefeti ile Devrek’imizi her anlamda el ele vererek daha ileriye nasıl taşıyabiliriz bu konular üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Gerekirse de hep birlikte hazırlayacağımız projelerimiz ile birlikte Ankara’ya giderek Zonguldak milletvekillerine dosyalarımızı sunacağımız ve bu dosyaların takipçisi olacağız tekrar bizlerin davetine icabet eden arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

