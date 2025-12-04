Dicle'de Su Ürünleri Denetimi: Kaçak Avcılığa Sıkı Takip

Dicle'de Su Ürünleri Denetimi Sıkılaştırıldı

Kaçak avcılık ve su kirliliğine karşı ortak denetimler

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri su kaynaklarında kaçak avcılık ve su kirliliğini önlemek amacıyla yürüttükleri denetimlere devam ediyor.

Üç tarafı baraj sularıyla çevrili ilçede yapılan kontrollerde, su kaynaklarının korunması ve su kalitesinin artırılması hedefleniyor. Denetimler sırasında özellikle kaçak balıkçılığın önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım konuya ilişkin, "Kaynaklarımızda bulunan balık popülasyonunun arttırılması, kaçak avcılık ve su kirliliğinin önlenmesi için denetimlerimiz artarak devam edecektir. Kaçak balık avcılığı yapanların tespiti halinde, en ağır cezai müeyyideler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

