Didim'de Emekli Aslan Arslan Keçileriyle Köy Hayatına Döndü

71 yaşındaki Aslan Arslan, Çorum'dan Didim'e gelerek tatilini köy yaşamı içinde geçirmeye başladı. Keçileri ve tavukları sayesinde daha sağlıklı besleniyor ve aile fertlerinin süt, yoğurt ile peynir ihtiyacını karşılıyor.

Tatilden köy hayatına: Neden geri döndü?

Çalışma hayatı boyunca hayvancılık ve saman işleriyle uğraşan Arslan, yaklaşık 10 yıl önce emekli oldu ve Didim'e tatile geldi. Bölgenin havasını çok sevince, bir süre sonra eski hayatını özlediğini belirtti.

Ailesiyle birlikte geldiği Didim'den geri dönmek istemeyen Arslan, yazlığının bulunduğu bölgeye yakın bir arazi alıp köy hayatı yaşamaya başladı. Bahçesinde sebze ve meyve yetiştiriyor, birkaç keçi ile tavuk besliyor; iki keçinin sütü ile tüm ailelerinin süt, yoğurt ve peynir ihtiyacını karşıladığını ifade etti.

Keçiler hayatına nasıl etki etti?

Arslan, çocukluk ve gençlik yıllarının hayvancılıkla geçtiğini anlatarak emeklilikte de hayvanlarından vazgeçemediğini vurguladı. Sözleri şu şekilde aktarıldı:

Çocukluk ve gençlik yıllarım hayvancılıkla geçti. Emeklilik hayatımda da hayvanlarımdan vazgeçemedim. Şimdi keçilerimle daha sağlıklı ve mutluyum

Ayrıca Arslan şu ifadelerle deneyimini paylaştı:

Aslında Didim’e emekli olduktan sonra kalan ömrümü tatil yaparak geçirmek için gelmiştim. Bir süre dinlenip tatil yaptıktan sonra sıkıldım. Marketten aldığım süt ve süt ürünlerinde eski tadı bulamaz oldum. Bunun üzerine yazlık evimin yakınında bir bahçe aldım. Daha sonra da birkaç keçi ile tavuk edindim. Bahçeme de kendi yiyeceğim sebze ve meyveyi yetiştirmeye başladım. Şu anda iki keçinin sütü ile tüm ailemizin süt, yoğurt ve peynir ihtiyacını karşılıyoruz. Keçilerim sayesinde hayatım yeninden düzene girdi. Gençliğimde ihtiyaçtan dolayı yaptığım bu işi şimdi keyif için yapıyorum. Emekliliğinde sıkılan herkese de hayvan edinip bağ bahçe işleri ile uğraşmasına tavsiye ederim

Arslan'ın hikayesi, emeklilikte aktif kalmak isteyenler için örnek teşkil ediyor; hem sağlıklı beslenme hem de huzurlu bir yaşam ritmi sunduğunu söylüyor.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNE ÇORUM’DAN TATİLE GELEN 81 YAŞINDAKİ ASLAN ARSLAN, TATİLDE KÖY HAYATINI ÖZLEYİNCE KEÇİ EDİNDİ. KEÇİLERİ VE TAVUKLARI SAYESİNDE HEM DAHA SAĞLIKLI BESLENDİĞİNİ HEM DE TATİLİNİ ÇOK SEVDİĞİ HAYVANLARI İLE GEÇİREN ARSLAN, "ÇOCUKLUK VE GENÇLİK YILLARIM HAYVANCILIKLA GEÇTİ. EMEKLİLİK HAYATIMDA DA HAYVANLARIMDAN VAZGEÇEMEDİM. ŞİMDİ KEÇİLERİMLE DAHA SAĞLIKLI VE MUTLUYUM" DEDİ.