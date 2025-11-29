Dikili'de Araçlar Suya Gömüldü: İzmir'de Sağanak Hayatı Felç Etti

Dikili'de araçlar suya gömüldü

İzmir genelinde dün akşam saatlerinde batı ilçelerde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini artıran sağanak yağış, Dikili'de yolların göle dönmesine neden oldu.

Park halindeki bazı araçlar suya gömüldü; birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı. Bazı bölgelerde su seviyesi bir metreyi aştı.

Yağış miktarı ve etkilenen ilçeler

Kaydedilen en yüksek yağış 154,5 kg/m ile Karaburun'da ölçüldü. Karaburun'un yanı sıra Çeşme, Dikili ve Foça ilçelerinde de yollar adeta göle döndü.

Müdahale ve tahliye çalışmaları

İZSU ve ilçe belediyelerine bağlı ekiplerin baskın bölgelerinde su tahliye çalışmaları devam ediyor.

