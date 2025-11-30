Dilovası'nda 7 İşçinin Ölümü: Tutuklu Tesis Sahibi Kalp Krizinden Öldü

Cezaevinde fenalaşan Kurtuluş Oransal hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde meydana gelen faciada tutuklu bulunan Kurtuluş Oransal, Kandıra Cezaevi'nde fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Cezaevinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Oransal, hastanede yeniden hayata döndürülmesine rağmen kalbi ikinci kez durdu ve doktorların tüm çabalarına karşın hayatını kaybetti.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste 8 Kasım günü saat 09.00 sıralarında yaşanmış; yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan, Hanım Gülek (52) ve vardiya amiri Tuncay Yıldız hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Yangına ilişkin hazırlanan ön raporda, işletmede parfüm üretimi sırasında etil alkolün kazana aktarımı esnasında statik elektrik boşalması veya elektriksel temas sonucu tutuşma meydana geldiği; bunun patlama ve ardından yangını tetiklediği belirtildi.

Faciaya ilişkin soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Aralarında tesisin sahibi ve oğlunun da olduğu toplam 7 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından parfüm dolum tesisinin yıkılması için çalışmalar başlatıldı. Yıkım, olaydan 12 gün sonra güvenlik önlemleri kontrolünde gerçekleştiriliyor.

KOCAELİ’NİN DİLOVASI İLÇESİNDE 7 İŞÇİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ PARFÜM DOLUM TESİSİNİN TUTUKLU BULUNAN SAHİBİ KURTULUŞ ORANSAL KALP KRİZİ GEÇİRDİ. ORANSAL KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ.