Dimal Basha Kosova Meclis Başkanı Seçildi

Kosova'da yaklaşık 6 ay sonra Dimal Basha, 73 oyla meclis başkanı seçildi; Vetevendosje'nin adayı PDK desteğiyle göreve geldi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:49
9 Şubat'ta yapılan genel seçimin ardından yaklaşık 6 ay sonra, Kosova Meclisi'nde düzenlenen oturumda Dimal Basha meclis başkanlığı görevine getirildi.

Genel seçimden birinci çıkan Başbakan Albin Kurti'nin partisi Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) tarafından aday gösterilen Basha, oylamada 73 evet, 30 hayır ve 3 çekimser oy alarak yeni meclis başkanı seçildi.

Dimal Basha'nın seçilmesi, Vetevendosje'nin teklifinin meclisteki ikinci büyük parti olan Kosova Demokratik Partisi (PDK) tarafından desteklenmesinin ardından mümkün oldu.

Oylamanın ardından konuşan Basha, Meclisi "demokrasilerin kalbi" olarak tanımladı ve Meclisin tüm vatandaşların sesinin temsil edildiği bir yer olduğunu vurguladı.

Seçim Süreci ve Önceki Girişimler

Kosova'da 9 Şubat genel seçiminden sonra Meclis defalarca toplansa da başkan seçimi bir süredir yapılamıyordu. Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) daha önce meclis başkanlığı için Albulena Haxhiu'yu önermiş, ancak Haxhiu diğer siyasi partilerin desteğini alamamıştı.

Milletvekilleri, 15 Nisan ile 26 Temmuz arasında toplam 54 kere toplanmış, bu oturumlarda sonuç alınamamıştı.

Dimal Basha Kimdir?

Dimal Basha, 9 Şubat'ta Kendin Karar Al Hareketi listelerinden milletvekili seçildi. 12 Ekim 1979'da Priştine'de doğan Basha, yüksek öğrenimini New York'taki John Jay Ceza Adalet Koleji'nde tamamladı ve The New School Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı. Basha daha önce iki dönem milletvekilliği görevinde bulundu.

Kosova'da 9 Şubat'ta yapılan genel seçimin ardından Kosova Meclisinde düzenlenen oturumda, genel seçimden birinci çıkan Başbakan Albin Kurti'nin partisi Kendin Karar Al Hareketi'nden (Vetevendosje) Dimal Basha meclis başkanlığına seçildi.

