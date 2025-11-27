Dinar'da Kış Tedbirleri Toplantısı: Kaymakam Hasan Uğuz Başkanlığında

Dinar'da Kış Tedbirleri Toplantısı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde kış tedbirleri ile ilgili toplantı, Kaymakam Hasan Uğuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Ulaşım ve acil durum hazırlıkları masada

Toplantıda Afyonkarahisar-Antalya karayolu güzergahında yer alan Dinar ilçesinin önemli bir ulaşım noktası olduğu vurgulanarak, olumsuz hava koşullarına karşı yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kurumlararası koordinasyonun ele alındığı toplantıda, kar, yağış, don, buzlanma ve ani kapanan köy yollar ile ilgili acil durum hazırlıkları gözden geçirildi.

Toplantıda ayrıca tüm birimlerin kış şartlarına göre planlamaları yapıldı ve gerekli tedbirlerin uygulanması için hazırlıkların sürdürüleceği belirtildi.

