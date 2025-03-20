Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-ABD İlişkileri ve Suriye'deki Durumu Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, Türk-Amerikan İlişkileri Üzerine Önemli Değerlendirmelerde Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı basın mensuplarıyla dün akşam iftar programında bir araya geldi. Burada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen son telefon görüşmesine değinen Fidan, görüşmenin olumlu olduğunu ifade etti. “Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkan Trump'ın saygı duyduğu liderlerden biridir” diyen Fidan, bu durumu telefon görüşmesinde açıkça ortaya koyulduğunu belirtti. Suriye Meselesi ve PKK/YPG Varlığı Üzerine Açıklamalar Fidan, Şam ziyareti hakkında bilgi verirken, Suriye'deki PKK/YPG varlığının öne çıktığını vurguladı. Türkiye'nin öncelikleri ve endişeleri konusunda net mesajlar verdiklerini belirten Fidan, “YPG, PKK'nın bir parçasıdır. Bunun tartışılması bile gereksizdir” ifadelerini kullandı. Bakan, YPG'nin askeri kabiliyetlerinin yok edilmesinin önemli olduğunu belirterek, “Merkezi hükümetin kontrolü altına girmesi şarttır” dedi. YPG'nin dışarıdan katılan unsurlar için “Bunlara asla yer yok” diyerek, var olan unsurların silah bırakıp merkezi hükümetin tam kontrolüne girmeleri gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin Suriye'de Ortak Eylem Stratejisi Fidan, ilerleyen dönemde tüm gelişmelerin yakından takip edileceğini belirterek, “Güven tesis edilen bir ortamda, silahlı örgütlerin yaşam alanı bulamayacağına” dikkat çekti. Ayrıca, Suriye'de yaşayan Kürtlere hakların verilmesi gerektiğini ifade ederek, “Herkese eşit vatandaş muamelesi yapılması elzemdir” dedi. ABD'nin Suriye'den Çekilmesi ve Bölgesel Ortaklıklar ABD askerlerinin Suriye'deki varlığının devam etmesinin ABD Başkanı Trump'ın öncelikleri arasında olmadığını belirten Fidan, bu konuda bölge ülkelerinin DEAŞ ile mücadelede ortak hareket etmeleri gerektiğini dile getirdi. “Kendi meselelerimizi kendimiz çözmeliyiz” İsrail'in Suriye'deki Faaliyetleri ve Filistin Meselesi Fidan, İsrail'in Suriye'nin güneyini işgal altında tuttuğunu belirterek, bu durumu uluslararası platformlarda güçlü bir dille reddetmenin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Filistin meselesinin daha büyük kırılmalara yol açabileceği uyarısında bulunarak, “Soykırımı durdurmak için elimizden geleni yapacağız” Kıbrıs ve Avrupa Güvenliği Üzerine Görüşmeler Fidan, Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs toplantısına da değinerek, “Adada iki toplumun kendi başına yaşadığı gerçeği ortadayken, bu adaletsizlik giderilmeli” Vize Politikası ve Türkiye'nin talepleri Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği'nin vize politikası üzerine de yorumda bulundu. “Vize serbestisine geçmemiz gerekiyor” Fidan, Türkiye'nin kendi vatandaşlarını vize sürecinde bekletecek bir durumda olmadığını belirterek, vize serbestisinin sağlanmasının ekonomik anlamda da önemli olduğunu aktardı.