DİTAV Başkanı Ahıakın: Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul’da Kardeşlik Rüzgarı Estirdi

DİTAV İstanbul Şube Başkanı Ahıakın, Diyarbakır Tanıtım Günleri’nin yoğun ilgiyle tamamlandığını ve kardeşlik rüzgarının tüm Türkiye’ye yayılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 16:03
Etkinlik, kültür ve turizme yönelik güçlü mesajlarla sona erdi

Diyarbakır Tanıtma Vakfı (DİTAV) İstanbul Şube Başkanı Aydoğan Ahıakın, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Günlerinin yoğun katılım ve büyük ilgiyle tamamlandığını belirtti. Ahıakın, etkinliğin İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştiğini ve beklenen ilginin üzerinde ziyaretçi çektiğini söyledi.

Ahıakın, hemşehrilerinin etkinlikte kendilerini yalnız bırakmadığını ifade ederek, etkinliğin İstanbul’da yaşayan Diyarbakırlılar için bir buluşma, dayanışma ve hasret giderme platformuna dönüştüğünü aktardı. 27 Kasım’da başlayan tanıtım günlerinde kültürden müziğe, gastronomiden el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede Diyarbakır’ın değerleri sergilendi.

Program süresince yazarlar, araştırmacılar ve akademisyenler ziyaretçilerle buluştu; alan adeta bir kültür şölenine dönüştü. Ahıakın, sanatçıların kapalı alanda ve sahnede konserler verdiğini, belgesel gösterimleriyle şehrin tarihinin tanıtıldığını ve Diyarbakır’dan getirilen el sanatları ile yöresel lezzetlerin yoğun ilgi gördüğünü belirtti. "Diyarbakır kardeşliğin, barışın ve medeniyetlerin şehridir. İstanbul’da esen bu kardeşlik rüzgarı Türkiye’nin her yerine yayılmalı" dedi.

Ahıakın, Diyarbakır için sadece kültürel değil ekonomik ve turistik bir yükseliş öngördüğünü belirterek, "Diyarbakır Doğunun Paris’idir. İpek Yolu güzergahındaki kadim Diyarbakır, hem tarihsel mirasıyla hem de kardeşlik iklimiyle Türkiye’nin yükselen yıldızıdır" ifadelerini kullandı.

Son 9 ayda Diyarbakır’ı ziyaret eden turist sayısının 1,5 milyona yaklaşmasının şehrin turizm potansiyelinin arttığının açık göstergesi olduğunu vurgulayan Ahıakın, "Diyarbakır kardeşliğin şehridir. Bu kardeşlik rüzgârı daha güçlü esecekse Diyarbakır’dan esmelidir. Hem İstanbul’da hem Türkiye genelinde Diyarbakırlıların sıcaklığı herkes tarafından biliniyor. Bu değer ülkemizin birlik ve beraberliğine büyük katkı sağlıyor" dedi.

Gelecek yıllara ilişkin değerlendirmesinde etkinliklerin sürdürülmesi gerektiğini söyleyen Ahıakın, tanıtım faaliyetlerinin yalnızca İstanbul’la sınırlı kalmaması, Türkiye’nin diğer şehirleri ve uluslararası platformlarda genişletilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sur ilçesinin açık hava müzesi niteliğindeki tarihine işaret ederek, "Bu zenginliği dünyaya anlatmak bizim sorumluluğumuzdur. Maddi ve manevi olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ahıakın, kentin turizm, sanayi, istihdam ve kültürel kalkınma alanlarında öncü olacağına inandığını, Diyarbakır’ın Türkiye’nin lokomotifi olduğunu ve en üst sıralarda yer almayı hak ettiğini belirtti.

Tanıtım günleri, yoğun ilgi ve coşkuya sahne olduktan sonra bu akşam itibarıyla sona erdi.

