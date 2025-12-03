Diyanet Başkanı Arpaguş: Engelli Bireylere Destek Toplumun Medeniyet Ölçüsüdür

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ankara'da Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Peygamberimiz ve Engelliler' başlıklı panele katıldı. Program, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İnsanın onuru ve takva

Arpaguş, insan hayatı ve onurunun mukaddes olduğunu belirterek, 'Hangi ırk, din veya cinsiyette olursa olsun, engeli olsun veya olmasın, her insan onuruyla yaşama hakkına sahiptir. Zira onur, insanı çevresiyle kurduğu ilişkiyi belirleyen ve ona saygınlık kazandıran en temel unsurdur' ifadelerini kullandı.

Arpaguş, engelli bireylerin karşılaştıkları zorlukların onların değerinden hiçbir şey eksiltmediğini vurguladı ve asıl kıymetin insanın kalbindeki iman ve takvada olduğunu söyledi. Peygamber Efendimizin 'Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz; ancak kalplerinize ve amellerinize bakar' hadis-i şerifini hatırlatan Arpaguş, takva bilincinin herkese karşı ahlaki bir duruş kazandırdığını kaydetti.

Peygamberimizin örnekliği

Arpaguş, İslamiyet'in sosyal ilişkileri her boyutuyla düzenleyen ve tüm insanlığın dünya ile ahiret mutluluğunu hedefleyen bir hayat nizamı olduğunu ifade etti. Dinimizin fiziksel farklılıklara göre ayrım yapmadığını, yetim, yaşlı, engelli ve kimsesiz gibi dezavantajlı kesimlere yakınlık göstermeyi teşvik ettiğini belirtti.

Konuşmasında Peygamber Efendimizin engellileri toplumun diğer fertlerinden ayırt etmediğini, onlara değer verdiğini, problemlerine çözümler ürettiğini ve yeteneklerinden yararlanarak toplum içinde yer almalarını sağladığını vurguladı.

Toplumsal sorumluluk ve çağrı

Arpaguş, engellilerin karşılaştığı güçlüklerin çoğunlukla toplumsal duyarsızlıktan kaynaklandığını belirterek, 'Bir toplumun medeniyet seviyesi, o toplumdaki korunmaya muhtaç kimselerin, yetimlerin, yoksulların, yaşlıların ve elbette engelli bireylerin hayat standartlarında kendisini gösterir' dedi ve ekledi: Bizlere düşen, karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri için engelli kardeşlerimize destek olmaktır.

Diyanet'in engelli çalışmalarına ilişkin uygulamalar

Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak engelli bireyler için yürütülen çalışmaları Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimizin örnekliğine göre şekillendirdiklerini anlattı. Sunulan hizmetler arasında cami erişilebilirliği, Braille alfabesiyle Kur'an ve dini yayınlar neşri, hutbelerin işaret diline çevrilmesi ve dini yayınların işitme engelliler için seslendirilmesi yer alıyor.

Ayrıca Kur'an kurslarında özel sınıflar oluşturulması, her ay düzenlenen cami-engelli buluşmaları ve işitme ile görme engelli kardeşler için geliştirilen işaret dili ile Braille destekli eğitim materyalleriyle yürütülen özel eğitim programları da Başkanlığın hizmetleri arasında sayıldı.

Arpaguş, bu çalışmaların amaçları arasında engelli vatandaşların Başkanlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmasını sağlamak, moral ve motivasyonlarını artırmak ve toplumda engellilik konusunda farkındalık oluşturmak bulunduğunu belirtti.

Panele, Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri, aileler ve davetliler katıldı.

