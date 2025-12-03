Diyanet Başkanı Arpaguş: Engelli Bireylere Destek Toplumun Medeniyet Ölçüsüdür

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, engelli bireylere destek çağrısı yaparak toplumun medeniyet seviyesinin korunmaya muhtaçlara gösterilen ilgiyle ölçüldüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 18:02
Diyanet Başkanı Arpaguş: Engelli Bireylere Destek Toplumun Medeniyet Ölçüsüdür

Diyanet Başkanı Arpaguş: Engelli Bireylere Destek Toplumun Medeniyet Ölçüsüdür

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ankara'da Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Peygamberimiz ve Engelliler' başlıklı panele katıldı. Program, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İnsanın onuru ve takva

Arpaguş, insan hayatı ve onurunun mukaddes olduğunu belirterek, 'Hangi ırk, din veya cinsiyette olursa olsun, engeli olsun veya olmasın, her insan onuruyla yaşama hakkına sahiptir. Zira onur, insanı çevresiyle kurduğu ilişkiyi belirleyen ve ona saygınlık kazandıran en temel unsurdur' ifadelerini kullandı.

Arpaguş, engelli bireylerin karşılaştıkları zorlukların onların değerinden hiçbir şey eksiltmediğini vurguladı ve asıl kıymetin insanın kalbindeki iman ve takvada olduğunu söyledi. Peygamber Efendimizin 'Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz; ancak kalplerinize ve amellerinize bakar' hadis-i şerifini hatırlatan Arpaguş, takva bilincinin herkese karşı ahlaki bir duruş kazandırdığını kaydetti.

Peygamberimizin örnekliği

Arpaguş, İslamiyet'in sosyal ilişkileri her boyutuyla düzenleyen ve tüm insanlığın dünya ile ahiret mutluluğunu hedefleyen bir hayat nizamı olduğunu ifade etti. Dinimizin fiziksel farklılıklara göre ayrım yapmadığını, yetim, yaşlı, engelli ve kimsesiz gibi dezavantajlı kesimlere yakınlık göstermeyi teşvik ettiğini belirtti.

Konuşmasında Peygamber Efendimizin engellileri toplumun diğer fertlerinden ayırt etmediğini, onlara değer verdiğini, problemlerine çözümler ürettiğini ve yeteneklerinden yararlanarak toplum içinde yer almalarını sağladığını vurguladı.

Toplumsal sorumluluk ve çağrı

Arpaguş, engellilerin karşılaştığı güçlüklerin çoğunlukla toplumsal duyarsızlıktan kaynaklandığını belirterek, 'Bir toplumun medeniyet seviyesi, o toplumdaki korunmaya muhtaç kimselerin, yetimlerin, yoksulların, yaşlıların ve elbette engelli bireylerin hayat standartlarında kendisini gösterir' dedi ve ekledi: Bizlere düşen, karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri için engelli kardeşlerimize destek olmaktır.

Diyanet'in engelli çalışmalarına ilişkin uygulamalar

Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak engelli bireyler için yürütülen çalışmaları Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimizin örnekliğine göre şekillendirdiklerini anlattı. Sunulan hizmetler arasında cami erişilebilirliği, Braille alfabesiyle Kur'an ve dini yayınlar neşri, hutbelerin işaret diline çevrilmesi ve dini yayınların işitme engelliler için seslendirilmesi yer alıyor.

Ayrıca Kur'an kurslarında özel sınıflar oluşturulması, her ay düzenlenen cami-engelli buluşmaları ve işitme ile görme engelli kardeşler için geliştirilen işaret dili ile Braille destekli eğitim materyalleriyle yürütülen özel eğitim programları da Başkanlığın hizmetleri arasında sayıldı.

Arpaguş, bu çalışmaların amaçları arasında engelli vatandaşların Başkanlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmasını sağlamak, moral ve motivasyonlarını artırmak ve toplumda engellilik konusunda farkındalık oluşturmak bulunduğunu belirtti.

Panele, Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri, aileler ve davetliler katıldı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI SAFİ ARPAGUŞ, "BİR TOPLUMUN MEDENİYET SEVİYESİ, O TOPLUMDAKİ KORUNMAYA...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI SAFİ ARPAGUŞ, "BİR TOPLUMUN MEDENİYET SEVİYESİ, O TOPLUMDAKİ KORUNMAYA MUHTAÇ KİMSELERİN, YETİMLERİN, YOKSULLARIN, YAŞLILARIN VE ELBETTE ENGELLİ BİREYLERİN HAYAT STANDARTLARINDA KENDİSİNİ GÖSTERİR. BİZLERE DÜŞEN, KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARI AŞABİLMELERİ İÇİN ENGELLİ KARDEŞLERİMİZE DESTEK OLMAKTIR" DEDİ.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI SAFİ ARPAGUŞ, "BİR TOPLUMUN MEDENİYET SEVİYESİ, O TOPLUMDAKİ KORUNMAYA...

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı — Vali Çelik'ten Çağrı
2
Devrek'te Evde Ölü Bulunan Kişi: Yüksel Karapınar (60)
3
İnegöl'de Servis Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 11 Yaralı
4
Yalova'da Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı
5
Emine Erdoğan Karadeniz Ereğli'de Özel Eğitim Kampüsü Açılışında Erişilebilirlik Vurgusu
6
TMSF'nin Seyhan Belediyesi Hesaplarına Bloke Koyduğu İddiası
7
Tunceli'ye 6 Milyon TL'lik 'Engelsiz Nefes Evi'

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?