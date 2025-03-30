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Diyarbakır Anneleri, Ramazan Bayramı'nda da Evlat Nöbetinde

Diyarbakır anneleri, Ramazan Bayramı'nda da evlatları için mücadelelerini sürdürüyor. 11. bayramlarını çadırda geçiriyorlar.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 15:33
Diyarbakır Anneleri, Ramazan Bayramı'nda da Evlat Nöbetinde

Diyarbakır Anneleri, Bayramda Evlatları İçin Nöbette

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, Ramazan Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor. 2036. güne ulaşan oturma eylemi, ailelerin terörün pençesinden kurtulmak için verdiği mücadelenin sembolü haline geldi.

Ağrı'dan Diyarbakır'a Gelen Anne Üzüntüsünü Paylaştı

Ağrı'dan gelerek kızı Hayal'e kavuşmak için eylem yapan anne Süheyla Demir, çadırda evlatlarını beklediklerini belirtti. Demir, "Çadırda 11. bayramı geçiriyoruz, evlatlarımızı bekliyoruz. Şu anda çocuklarımla, eşimle ve ailemle bayramı geçirmek isterdim ama buruk bir şekilde eylem çadırında bayrama girdik. 21 bayramdır kızımdan ayrıyım. Sonuna kadar buradayız, mücadelemize devam edeceğiz. Evlatlarımızı almadan buradan gitmiyoruz, kararlıyız." dedi.

Bayramda Umut ve Özlem İle Dolu Bir Mücadele

61 yaşındaki Bedriye Uslu da oğlu Mahmut için mücadeleye devam ettiğini ifade etti. Uslu, "31 bayramdır oğlumdan ayrıyım. Oğluma kavuşmayı, onu bağrıma basıp bayramımızı güzel geçirmeyi çok istiyorum. İçim buruk, ciğerim yanık. Her bayramda Mahmut'un yolunu gözlüyorum." şeklinde duygularını aktardı.

Baba Nurettin Ödümlü'nün Umudu

Baba Nurettin Ödümlü de oğlu Yusuf’a kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdürdüğünü açıkladı. Çadırda 11. bayramı geçirdiklerini belirten Ödümlü, "Evladımızı bekliyoruz. Ne gecemiz ne de gündüzümüz var. Evladımız gelene kadar burada mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır anneleri, bayramda da evlatlarından müjdeli haber beklemektedir. Her biri, çocuklarına kavuşmak için karşılıklı destek ve umut ile bu zorlu süreci aşma kararlılığını sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Ramazan Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor. Yaz, kış, salgın, ramazan ayı demeden evlat nöbetini sürdüren aileler, bayramda da evlatlarından müjdeli haber gelmesini bekliyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Ramazan Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor. Yaz, kış, salgın, ramazan ayı demeden evlat nöbetini sürdüren aileler, bayramda da evlatlarından müjdeli haber gelmesini bekliyor.

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