Diyarbakır Atalar Mahallesi'nde Ulaşım Krizi — Yükler Eşeklerle Taşınıyor

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Atalar Mahallesi'nde ulaşım sorunları, mahalle sakinlerinin eşyalarını eşeklerle evlere taşımalarına neden oluyor.

Mahalle yaşamı ve ulaşım zorluğu

Şehir ve ilçe merkezinden gelen araçlar, mahalle sakinlerini mahalle meydanında indiriyor. Vatandaşlar aldıkları eşyaları araçlardan indirdikten sonra, taşımayı iç bölgelere kadar eşeklerle gerçekleştiriyor. Neredeyse hane başı bir eşek düşen mahallede ulaşım, meydandan içeri doğru bu yöntemle sağlanıyor.

Muhtarın değerlendirmesi

Mahalle Muhtarı Zülküf Yiğitalp, mahallede 150 hane bulunduğunu ve en büyük sıkıntılarının yol olduğunu söyledi. Altyapı eksikliklerine dikkat çeken Yiğitalp, halen köyün içine yükleri eşeklerle götürdüklerini dile getirdi.

Yiğitalp şu ifadeleri kullandı: "Vatandaş un getirdi, ulaşım olmadığı için köyün meydanından köyün içine kadar eşeklerle götürüyor. En çok kışın sıkıntı. Bir hastamız olduğu zaman ana yola kadar yaya gidiyoruz. Her evde 1-2 eşek. Burada eşek olmazsa hayat yok. 150 hane varsa, 150 tane de eşek vardır."

DİYARBAKIR’IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİ KIRSAL ATALAR MAHALLESİ SAKİNLERİ, ALDIKLARI EŞYALAR ARAÇLARLA MEYDANA KADAR GETİRİLDİKTEN SONRA EŞEKLERLE EVLERE TAŞINIYOR.