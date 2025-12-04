Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Özel Ağaç Tedavi Programı

Diyarbakır'da hastalıklı ağaçlara özel tedavi uygulaması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki hastalıklı ağaçların sağlıklı şekilde büyümelerini sağlamak amacıyla Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde özel tedavi çalışmalarına başladı.

İlk tespit ve temizleme çalışmaları

Çalışma ilk etapta hastalıklı ağaçların tespitiyle başlatıldı. Belirlenen ağaçlarda kuruyan ve hastalıklı dallar, gövdeye yakın kesimlerle bilezik şeklinde budandı. Ekipler, mantar, böcek ve özellikle gövde kurdunun yağmur ve rüzgâr etkisiyle oluşturduğu gövde yaralarını özenle temizledi. Temizlik sırasında ağacın dokusuna zarar verilmedi, çıkan artıklar ise diğer ağaç ve bitkilere zarar vermemesi amacıyla poşetlenerek alandan uzaklaştırıldı.

Kesim ve temizlik işlemlerinin ardından bakır sülfatın su ile karıştırılmasıyla hazırlanan sıvı ağaç gövdelerine iyice yedirilerek yaralı alanların pansumanı yapıldı. Bu sayede kovukların içi böcek ve mantarlara karşı temizlenmiş oldu.

Rehabilitasyon ve restorasyon yöntemleri

Rehabilitasyon ve restorasyon işlemleri üç farklı yöntem üzerinden yürütüldü:

1. Temizlendikten sonra kesilen ağaç yüzeyleri ve kovuklar aşı macunu ile kapatılarak gövde yüzeyinde hastalık ve zararlıların girişini önleyen katman oluşturuldu.

2. Açık yaralı gövdelere aynı ağaçtan alınan ve yara boyuna eşdeğer dallar yerleştirilerek aşı uygulamasına benzer bir doku nakli gerçekleştirildi; gövdenin yeniden oluşumu hedeflendi.

3. Meşe ağacı odun külü ile tutkal karıştırılarak elde edilen dolgu malzemesi yara alanlarına uygulanarak kapatma sağlandı ve yeni bir yüzey ile gövde formu oluşturulmaya çalışıldı.

İlerleyen süreç ve pilot uygulama

Uygulama kapsamında yaprak döken ağaçlara ilerleyen süreçte bordo bulamacı uygulanacak; ilkbahar döneminde ise gübreleme yapılarak kök ve gövdelerin güçlenmesi sağlanacak. Bakım Şube Müdürlüğü tarafından ilk kez Kayapınar ilçesindeki meyve bahçesinde yapılan bu yeni denemelerin başarılı olması halinde kent genelinde aynı tedavi yöntemleri uygulanacak.

Uzman değerlendirmesi

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında görevli orman mühendisi Emine Atay Kabar, çalışmaya ilişkin şunları belirtti: "Çalışmada ilk aşamayı çürüyen dalların budanmasıyla gerçekleştirdik. İkinci aşamamız olan bakır sülfatımızla dezenfektan yöntemini yaptık. Daha sonra macunlama işlemiyle bulunan böcek girişlerinin olduğu alanları kapattık. Aşılama dediğimiz bir yöntemle gövdenin yeniden oluşumunu sağlayacak bir aşılama yöntemi yaptık. Üçüncü yöntemde kül ve tutkalı karıştırıp bir macun haline getirdik. Bununla da ağaçlarda yaralı olan alanlarımızı kapattık."

Kabar, ağaçların uyku haline geçmesiyle birlikte bordo bulamacı işlemine başlayacaklarını, ağaçlar uyanmadan önce çevrelerine gübreleme yapılacağını ve gübrelemenin kök ile gövdeyi güçlendireceğini sözlerine ekledi.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HASTALIKLI AĞAÇLARIN SAĞLIKLI ŞEKİLDE YAŞAMLARINI SÜRDÜRMELERİNİ SAĞLAMAK İÇİN ÖZEL YÖNTEMLERLE TEDAVİ İŞLEMLERİNE BAŞLADI.