Diyarbakır'da 25 Kasım'da Kadınlara Özel 'Ceylin' Film Gösterimi

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla ücretsiz gösterim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler çerçevesinde kadınlara özel ücretsiz film gösterimi gerçekleştirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadır kentte ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren Ceylin’in gerçek hikayesini konu alan Ceylin filmi izleyiciyle buluştu. Gösterimin amacı, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek, toplumsal farkındalığı artırmak ve kadın dayanışmasını güçlendirmek olarak belirtildi.

Etkinliğe kadınların yanı sıra Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Özden Gürbüz Sümer de katıldı. Gösterim sırasında anneleriyle gelen çocuklar için cep sinemasında çizgi film gösterimi de yapıldı.

