Diyarbakır'da 25 Kasım'da Kadınlara Özel 'Ceylin' Film Gösterimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım etkinlikleri kapsamında ücretsiz 'Ceylin' film gösterimi düzenleyerek kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:28
Diyarbakır'da 25 Kasım'da Kadınlara Özel 'Ceylin' Film Gösterimi

Diyarbakır'da 25 Kasım'da Kadınlara Özel 'Ceylin' Film Gösterimi

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla ücretsiz gösterim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler çerçevesinde kadınlara özel ücretsiz film gösterimi gerçekleştirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadır kentte ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren Ceylin’in gerçek hikayesini konu alan Ceylin filmi izleyiciyle buluştu. Gösterimin amacı, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek, toplumsal farkındalığı artırmak ve kadın dayanışmasını güçlendirmek olarak belirtildi.

Etkinliğe kadınların yanı sıra Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Özden Gürbüz Sümer de katıldı. Gösterim sırasında anneleriyle gelen çocuklar için cep sinemasında çizgi film gösterimi de yapıldı.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLER ÇERÇEVESİNDE KADINLARA ÖZEL ÜCRETSİZ FİLM GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da 25 Kasım'da Kadınlara Özel 'Ceylin' Film Gösterimi
2
Islama Köfte Dünya 59’uncu Sırada — Sakarya’nın Tescilli Lezzeti
3
Büyükçekmece’de 3 Kişinin Öldüğü Cinayetin Şüphelisi Yakalandı, Adliyeye Sevk Edildi
4
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi sona erdi: Kadın memur kurtarıldı
5
Şuhut’ta Gazze ve Filistin İçin Fotoğraf Sergisi
6
Aydın'da 217 Milyon TL'lik Protokolle Sokak Hayvanlarına Doğal Yaşam Alanı
7
Tarsus'ta Trafik Kazası: 82 Yaşındaki Halit Yıldız Hayatını Kaybetti

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama