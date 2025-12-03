Diyarbakır'da 3 Aralık'ta Engellilerin Haklarına Farkındalık Çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kentin üç noktasında açtığı stantlarla engelli vatandaşların haklarına dikkat çekti.

Stantlar ve bilgilendirme

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, "Engelliler için yeni bir yaşam mümkün" şiarıyla Sur ilçesi Gazi Caddesi, Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi ve Kayapınar ilçesi Ceylan Karavil Park AVM önünde stant açtı. Ekipler, bilgilendirici broşürler dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanı İsmail Değirmenci de çalışmalarda yer aldı. Belediye ekipleri toplu taşıma araçları, duraklar ve iş yerlerinde de Büyükşehir Belediyesi’nin engelli ve yaşlılara yönelik hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Hizmet alanları ve hedef

Belediye, eğitim, istihdam, sosyal hizmetler, psiko-sosyal destek, erişilebilirlik çalışmaları, evde bakım hizmetleri ve ekonomik destek programları gibi geniş bir çerçevede yürütülen hizmetleri anlatarak farkındalık oluşturmayı hedefledi. Çalışmaların amacı, engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına eşit ve aktif katılımını sağlamaktır.

Belediye yetkilileri, engellilerin kamusal alanlara erişiminden kültürel ve sosyal yaşama katılımına kadar süregelen hizmetlere dikkat çekti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yönelik farkındalık çalışmaları yıl boyunca devam edecek.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA KENTİN ÜÇ AYRI NOKTASINDA AÇTIĞI STANTLARLA ENGELLİ VATANDAŞLARIN HAKLARINA DİKKAT ÇEKTİ.