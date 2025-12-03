Diyarbakır'da 3 Aralık'ta Engellilerin Haklarına Farkındalık Çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde üç noktada stant açarak engelli hakları, hizmetler ve erişilebilirlik konusunda bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:30
Diyarbakır'da 3 Aralık'ta Engellilerin Haklarına Farkındalık Çalışması

Diyarbakır'da 3 Aralık'ta Engellilerin Haklarına Farkındalık Çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kentin üç noktasında açtığı stantlarla engelli vatandaşların haklarına dikkat çekti.

Stantlar ve bilgilendirme

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, "Engelliler için yeni bir yaşam mümkün" şiarıyla Sur ilçesi Gazi Caddesi, Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi ve Kayapınar ilçesi Ceylan Karavil Park AVM önünde stant açtı. Ekipler, bilgilendirici broşürler dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanı İsmail Değirmenci de çalışmalarda yer aldı. Belediye ekipleri toplu taşıma araçları, duraklar ve iş yerlerinde de Büyükşehir Belediyesi’nin engelli ve yaşlılara yönelik hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Hizmet alanları ve hedef

Belediye, eğitim, istihdam, sosyal hizmetler, psiko-sosyal destek, erişilebilirlik çalışmaları, evde bakım hizmetleri ve ekonomik destek programları gibi geniş bir çerçevede yürütülen hizmetleri anlatarak farkındalık oluşturmayı hedefledi. Çalışmaların amacı, engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına eşit ve aktif katılımını sağlamaktır.

Belediye yetkilileri, engellilerin kamusal alanlara erişiminden kültürel ve sosyal yaşama katılımına kadar süregelen hizmetlere dikkat çekti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yönelik farkındalık çalışmaları yıl boyunca devam edecek.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA KENTİN ÜÇ AYRI...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA KENTİN ÜÇ AYRI NOKTASINDA AÇTIĞI STANTLARLA ENGELLİ VATANDAŞLARIN HAKLARINA DİKKAT ÇEKTİ.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA KENTİN ÜÇ AYRI...

İLGİLİ HABERLER

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orhangazi'de Traktör Dereye Yuvarlandı: 78 Yaşındaki Sürücü Vinçle Kurtarıldı
2
NEÜ ile TÜİK Arasında Büyük Veri İş Birliği Toplantısı
3
İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı
4
Diyarbakır'da 'Anadolu Mirası' Operasyonu: 690 Bizans Sikkesi Ele Geçirildi
5
Eyyübiye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı — Mehmet Kuş'tan Destek Sözü
6
Altıntaş'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği
7
Antalya'da 'İyilik Atölyesi' Açıldı: Müftülük ve TDV İş Birliği

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?