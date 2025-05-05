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Diyarbakır'da 5. Çermik Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Diyarbakır'da düzenlenen 5. Çermik Kitap Fuarı, 62 yazar ve 103 yayınevi ile ziyaretçilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 19:39
Diyarbakır'da 5. Çermik Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Diyarbakır'da Kitap Severlerle Buluşma: 5. Çermik Kitap Fuarı

Diyarbakır, 5. Çermik Kitap Fuarı ile kitap tutkunlarını bir araya getiriyor. Çermik Spor Salonu'nda düzenlenen fuarın açılış törenine, Çermik Kaymakamı Adem Karataş ve yerel yöneticiler katıldı.

Fuarda Yer Alan Etkinlikler

Bu yıl fuara 62 yazar ve 103 yayınevi katılıyor; toplamda 345 bin kitap, okurlarla buluşma fırsatı buluyor. Kitap fuarı, okurlar için çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Oyun ve beceri atölyeleri, palyaço gösterileri, açık hava sineması, konserler ve yazar söyleşileri gibi aktiviteler ile dolu bir program sunuluyor.

Kaymakam Karataş’ın Mesajı

Kaymakam Adem Karataş, fuarın açılışında gençlere ve kitapseverlere hitap ederek, "Kitap insan hayatının merkezinde olmalı. Kitaplar, hayatımızı olgunlaştıran ve güzelleştiren bir dünya" ifadelerini kullandı. Ayrıca, fuarın 11 Mayıs Pazar gününe kadar açık olacağını duyuran Karataş, herkesi fuara davet etti.

Belediye Başkanı ve Milli Eğitim Müdürü'nden Destek

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, fuarın klasik belediyecilik hizmetlerinin ötesinde bir etkinlik olduğunu vurguladı. Başkan, "İyi bir gençlik yetiştirmek için eğitime yatırım yapıyoruz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan ise, fuarın 7 gün süreceğini belirterek, "Çocuklarımız için kitap bilincini aşılamanın yanı sıra birçok sosyal aktivite gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Çermik Kitap Fuarı, 11 Mayıs'a kadar ziyarete açık kalmaya devam edecek. Yazın, eğlencenin ve öğrenmenin tadını çıkarabilirsiniz.

Diyarbakır'da Çermik Spor Salonu'nda Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenen "5. Çermik...

Diyarbakır'da Çermik Spor Salonu'nda Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenen "5. Çermik Kitap Fuarı" 62 yazar ve 103 yayınevinin katılımıyla törenle açıldı. 345 bin kitabın okurlarla buluştuğu fuarda, oyun ve beceri atölyeleri, palyaço gösterileri, açık hava sineması, konser ve yazar söyleşileri gibi etkinlikler de yer alıyor.

Diyarbakır'da Çermik Spor Salonu'nda Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenen "5. Çermik...

Diyarbakır'da Çermik Spor Salonu'nda Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenen "5. Çermik Kitap Fuarı" 62 yazar ve 103 yayınevinin katılımıyla törenle açıldı. 345 bin kitabın okurlarla buluştuğu fuarda, oyun ve beceri atölyeleri, palyaço gösterileri, açık hava sineması, konser ve yazar söyleşileri gibi etkinlikler de yer alıyor.

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