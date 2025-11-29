Diyarbakır'da 9 Yıldır Aranan Zanlı Bismil'de Yakalandı ve Tutuklandı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yürüttü

Diyarbakır merkezli yürütülen operasyonla, 9 yıldır aranan ve çok sayıda suçtan hakkında kesinleşmiş cezası bulunan V.K. isimli zanlı yakalanarak tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; ’tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme’, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ’ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’, ’korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme’, ’kasten yaralama’, ’basit yaralama’ ve ’basit tehdit’ suçlarından 9 yıldır aranan ve hakkında 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K. isimli şahıs Bismil ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde 1 adet M16 piyade tüfeği ile birlikte yakalandı'

Operasyon, Bismil ilçesi sınırlarında gerçekleştirildi. Ekiplerin delil niteliğindeki ele geçirmesi önemli bulunurken, zanlıyla birlikte ele geçirilen 1 adet M16 piyade tüfeği olay dosyasına dahil edildi.

V.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

