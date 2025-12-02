Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı

Diyarbakır'da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Şaşkınlık Yarattı

Bismil ilçesinin Gültepe Mahallesinde bulunan Hz. Ömer Camisinin mihrap kısmının hemen yanındaki kuru duvarda, hiçbir toprak ve su kaynağı olmamasına rağmen bir bitkinin yeşermesi cemaatin ilgisini çekti. Duvarın iç kısmından filizlenen bitki her geçen gün biraz daha büyüyor.

İmamın Açıklaması

Cami imamı Yusuf Tür, olayı değerlendirdi: 'İlginç olduğu için kesmedik. Allah'ın hikmetidir; toprak yok, su yok ama kuru duvarın içinde bitkiler yeşeriyor. Bu manzara hem bizi hem de cami cemaatini hayrete düşürdü. İbret almamız lazım.'

Cemaat Tepkisi ve İnceleme

Mahalle sakinleri ve cami cemaati bitkiyi ilgiyle izliyor; zaman zaman fotoğraflanıp sosyal medyada paylaşılıyor. Bitkinin cami duvar dokusuna zarar vermemesi için yetkililer tarafından incelenmeye alındığı bildirildi.

Önemli: Özel isimler ve verilen ifadeler metinde korunmuştur.

HZ. ÖMER CAMİSİNİN MİHRAP KISMININ HEMEN YANINDA, KURU DUVAR ÜZERİNDE HİÇBİR TOPRAK VE SU KAYNAĞI OLMAMASINA RAĞMEN YEŞEREN BİR BİTKİ, CEMAATİN BÜYÜK ŞAŞKINLIĞINA NEDEN OLDU