Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı

Diyarbakır Bismil'deki Hz. Ömer Camisi'nin mihrap yanındaki kuru duvardan toprak ve su olmadan bitki yeşerdi, cemaat şaşkın.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:07
Bismil ilçesinin Gültepe Mahallesinde bulunan Hz. Ömer Camisinin mihrap kısmının hemen yanındaki kuru duvarda, hiçbir toprak ve su kaynağı olmamasına rağmen bir bitkinin yeşermesi cemaatin ilgisini çekti. Duvarın iç kısmından filizlenen bitki her geçen gün biraz daha büyüyor.

İmamın Açıklaması

Cami imamı Yusuf Tür, olayı değerlendirdi: 'İlginç olduğu için kesmedik. Allah'ın hikmetidir; toprak yok, su yok ama kuru duvarın içinde bitkiler yeşeriyor. Bu manzara hem bizi hem de cami cemaatini hayrete düşürdü. İbret almamız lazım.'

Cemaat Tepkisi ve İnceleme

Mahalle sakinleri ve cami cemaati bitkiyi ilgiyle izliyor; zaman zaman fotoğraflanıp sosyal medyada paylaşılıyor. Bitkinin cami duvar dokusuna zarar vermemesi için yetkililer tarafından incelenmeye alındığı bildirildi.

