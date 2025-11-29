Diyarbakır'da CHP Adayı Canan Demir Partiden İstifa Etti

İmralı'ya heyet gönderilmeme kararı nedeniyle partiye tepki

Diyarbakır'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak Kayapınar ilçe belediye başkan adayı olan Canan Demir, partisinin İmralı'ya heyet göndermeme kararını eleştirerek derhal geçerli olmak üzere CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde düzenlediği basın açıklamasında Demir, kararın Kürt meselesinde tarihsel bir fırsatsızlık yarattığını belirtti ve şöyle konuştu:

"Bu karar, demokratik çözüm arayışlarının temel ilkeleri olan diyalog, müzakere ve barış fikrinin siyasal irade tarafından bilinçli biçimde reddedildiğinin açık bir göstergesidir. Tarih defalarca kanıtlamıştır ki inkar, erteleme ve yüzleşmeden kaçma hiçbir toplumsal meseleyi çözmemiştir"

Demir, partinin tavrını tarihsel örneklerle eleştirdi ve sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Bugün CHP’nin aldığı bu tavır; Şark Islahat Planı’nın, Tunceli’nin, Varto’nun ve 1990’ların baskıcı politikalarının zihniyetini hatırlatan, değişime kapalı bir yaklaşımın güncel tezahürüdür"

CHP'de kalma gerekçesinin partinin dönüşümüne inanmak olduğunu belirten Demir, beklentilerinin boşa çıktığını vurguladı:

"CHP’de bulunma nedenim; partinin değişmekte olduğu, daha sol, daha sosyalist ve özellikle Kürt halkına yönelik tarihsel mesafesini geride bırakma iradesi taşıdığına dair inancımdı. Ancak bu karar, bu beklentimin bir yanılgı olduğunu açıkça göstermiştir. Kürtlerin siyasal iradesini yok sayan, barış fikrini riskli bulan, çözüm süreçlerine katkı sunma cesaretini göstermeyen bir yaklaşımın \"değişim\" olarak sunulması, gerçeği perdelemekten başka bir şey değildir. Ben bir Kürt olarak, bu coğrafyanın ağır tarihsel yükünü taşıyan biri olarak; çözümün ancak yüzleşme, diyalog ve eşit yurttaşlık zemininde mümkün olduğuna inanıyorum. CHP’nin bu süreçlere katkı sunmak bir yana, kritik bir anda diyaloğu reddeden tutumu, Kürt halkına değer vermeyen yaklaşımın halen sürdüğünü ortaya koymuştur. Bu nedenle; toplumsal barışa dair somut bir perspektif geliştiremeyen, Kürtleri yalnızca seçim dönemlerinde hatırlayan, demokratik çözümü hedeflemeyen bir partide siyaset yapmayı ahlaki ve politik olarak mümkün görmüyorum. CHP’den istifa ediyorum"

Demir, daha önce Kayapınar ilçe yönetimi ve il kadın kolları başkanı olarak görev yapmış, en son CHP'nin Kayapınar belediye başkan adayı olarak seçim yarışında bulunmuştu.

DİYARBAKIR’DA, CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NDE FARKLI GÖREVLERDE BULUNAN VE EN SON KAYAPINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN CANAN DEMİR, PARTİSİNİN SÜRECE DESTEK VERMEMESİNİ ELEŞTİREREK İSTİFA ETTİ.