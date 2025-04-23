Diyarbakır'da Çocuklar Gazzeli Yaşıtları İçin Yürüdü

Diyarbakır'da çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Gazze'deki yaşıtlarına destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Merkez Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Cami yerleşkesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Davet Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlikte bir araya gelen çocuklar, ellerinde dövizlerle Kurşunlu Cami yerleşkesine kadar yürüdü.

Çocuklardan Filistinli Kardeşlerine Destek

"Diyarbakırlı Çocuklar Gazzeli Kardeşleri İçin Buluşuyor" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar Filistin bayrakları taşıyarak Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için sloganlar attı. Katılımcılar, Gazze'deki savaş mağduru çocuklar için dua etti.

Resim Sergisi ve Duygusal Mesajlar

Kurşunlu Camisi yerleşkesinde, Filistinli çocukların resmedildiği bir sergi açıldı. Sergide, savaşın çocuklar üzerindeki etkisini yansıtan çizimlerin yanı sıra, yüzleri, kolları ve başları temsili olarak yaralı gibi gösterilen çocuklar ile saldırılarda hayatını kaybeden çocukları temsilen ayakkabılar yer aldı.

Çocuklar adına açıklama yapan 13 yaşındaki Mustafa Orhan, Gazzeli yaşıtlarına destek vermek ve onların yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini ifade etti. Orhan, "Bugün oyun oynamak için burada değiliz. Çünkü bugün Gazze'de oyun diye, park diye bir şey yok. Çünkü İsrail her yeri bombaladı. Gazze'de çocuklar ölüyor. Sakat kalıyorlar. Çocuklar bomba seslerinden uyuyamıyor artık. Neden onlar bu haldeler? Biz bir dünya istiyoruz. Çocukların ölmediği bir dünya..." şeklinde duygusal bir mesaj verdi.

Umut Balonları Gökyüzünde

Etkinliğin sonunda çocuklar, Gazze'deki yaşıtlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve onlara umut vermek amacıyla gökyüzüne balon bıraktı.

Diyarbakır'da çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Gazze'deki yaşıtlarına destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Merkez Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Cami yerleşkesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Davet Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlikte bir araya gelen çocuklar, ellerinde dövizlerle Kurşunlu Cami yerleşkesine kadar yürüdü.

Diyarbakır'da çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Gazze'deki yaşıtlarına destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Merkez Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Cami yerleşkesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Davet Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlikte bir araya gelen çocuklar, ellerinde dövizlerle Kurşunlu Cami yerleşkesine kadar yürüdü.