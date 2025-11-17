Diyarbakır'da Elektrikli Soba Devrildi: Ev Kül Oldu, 2 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Diyarbakır'da evde yalnız kalan çocukların elektrikli sobayı devirmesiyle çıkan yangında ev küle döndü; 2 çocuk dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 12:58
Facianın eşiğinden dönüldü

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yalnız bırakılan çocuklar oyun oynadıkları sırada elektrikli sobayı devirdi; halının tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı.

Yangının ihbarı üzerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonucu ev küle döndü. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

