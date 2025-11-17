Diyarbakır'da Elektrikli Soba Devrildi: Ev Kül Oldu, 2 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Facianın eşiğinden dönüldü
Olay, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yalnız bırakılan çocuklar oyun oynadıkları sırada elektrikli sobayı devirdi; halının tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı.
Yangının ihbarı üzerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangın sonucu ev küle döndü. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR’DA EVDE YALNIZ BIRAKILAN ÇOCUKLAR ELEKTRİKLİ SOBAYI DEVİREREK EVİ KÜLE ÇEVİRDİ. YANGINDA 2 ÇOCUK DUMANDAN ETKİLENİRKEN EV İSE KULLANILAMAZ HALE GELDİ.