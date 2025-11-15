Diyarbakır'da İçecek Çalan Şahıs Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir şahsın içecek çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülere yansıdı
Olay, Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'nda gerçekleşti. Görüntülere göre şahıs, gittiği marketin içecek dolabından bir içeceği alıyor.
Şahıs, çevresini gözetledikten sonra dolaptan içeceği aldı, market girişinde bir süre duraksadı ve ardından uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
