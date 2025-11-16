Diyarbakır'da İş Yerini Kurşunlayan Şüpheli S.N.K. Tutuklandı

Bağlar'da 14 Kasım 2025'te iş yeri kurşunlayan şüpheli S.N.K. yakalandı ve tutuklandı; Vali Murat Zorluoğlu kararlılık vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:29
Bağlar'daki saldırının faili adalete teslim edildi

Diyarbakır'da bir iş yerine gerçekleştirilen kurşunlama olayının faili yakalandı. Yetkililer, olayla ilgili yürütülen çalışmaların ardından zanlının tespit edilip gözaltına alındığını açıkladı.

Vali Murat Zorluoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Kasım 2025'te Bağlar'da meydana gelen olayın şüphelisinin S.N.K. olduğunu, zanlının yakalanarak adalet önüne çıkarıldığını ve tutuklandığını duyurdu.

Vali Zorluoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: ’’14 Kasım 2025’te Bağlar’da bir işyerine gerçekleştirilen kurşunlama olayının şüphelisi S.N.K. yakalanarak adalet önüne çıkarıldı ve tutuklandı. Diyarbakır’da huzur için kararlılıkla mücadele ediyoruz’’

