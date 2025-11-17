Diyarbakır’da Kaçakçılık Operasyonunda 5 Kilo İşlenmiş Altın Ele Geçirildi

Diyarbakır’da jandarma operasyonunda 5 kilo işlenmiş altın ve çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi; 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:42
Jandarma ekipleri il genelinde geniş çaplı operasyon düzenledi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, diğer birimlerin de desteğiyle il genelinde ve ilçelerde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde icra edilen operasyonlarda 26 farklı olay meydana geldi. Bu olaylarla bağlantılı olarak 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 5 kilo işlenmiş altın, 10 bin 516 paket kaçak sigara, 142 adet elektronik sigara, 140 paket ısıtılmış tütün mamulü, 37 adet elektronik eşya, 20 adet cep telefonu, 11 adet termos, 10 paket puro, 8 adet kol saati ve 1 adet detektör yer aldı.

