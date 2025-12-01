Diyarbakır'da Kardeşlere Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Diyarbakır Bağlar Oryıl'da yolda yürüyen iki kardeş silahlı saldırıya uğradı; 2 kişi yaralandı, kaçan şüpheliler aranıyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:08
Olayın Detayları

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Oryıl mevkiinde meydana gelen olayda, yolda yürüyen kardeş oldukları öğrenilen iki kişi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Saldırı sonrası 2 kardeş kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler bölgeden kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı; daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve Arama Çalışması

Olayın ardından polis, kaçan şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

