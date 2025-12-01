Diyarbakır'da Kardeşlere Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Olayın Detayları
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Oryıl mevkiinde meydana gelen olayda, yolda yürüyen kardeş oldukları öğrenilen iki kişi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Saldırı sonrası 2 kardeş kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler bölgeden kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı; daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma ve Arama Çalışması
Olayın ardından polis, kaçan şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.
DİYARBAKIR’DA YOLDA YÜRÜYEN İKİ KARDEŞ, DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRI SONUCU YARALANDI.