Diyarbakır'da Mobilya Fabrikasında Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın Tatbikatı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir mobilya fabrikasında yangın ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tahliye tatbikatı düzenlendi. Olası yangınlara karşı hazırlıkların artırılması amacıyla gerçekleştirilen tatbikata, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Diyarbakır OSB İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden oluşan 40 personel ve 10 araç katıldı.

Senaryo Gereği Yangın Çıktı

Tatbikatta, yaklaşık 150 kişinin çalıştığı fabrikada, senaryo gereği yangın çıktığı bildirildi. Taşan ekipler, kısa süre içinde olay yerine intikal ederek çalışanları hızla tahliye etti. Kimyasal maddeye maruz kalan bir kişi, KBRN timi tarafından güvenli bir alanda izole edilip, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Başarılı Tatbikat ve Gelecek Planları

AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, tatbikata katılan tüm ekiplere teşekkür etti. Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Tatbikatı başarılı bir şekilde tamamladık. Bu tür tatbikatları her yıl düzenliyoruz ve fabrikaları bilgilendirmek için daha sık gerçekleştireceğiz," şeklinde konuştu.

Fidan, olası yangınlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğinin bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, fabrikaları daha sık denetleyeceklerini ve AFAD ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Çalışanların Eğitimi Ön Planda

Tatbikatın yapıldığı fabrikanın genel müdürü Salih Eğilli, mobilya sektörünün yüksek yangın riski taşıdığını belirtti. Eğilli, çalışanlar ve yönetim kadrosunu bilinçlendirmek için her yıl rutin tatbikatlar düzenlediklerini ve olası yangınlarda kayıpları önlemek amacıyla bu çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet yürüten mobilya fabrikasında yangın ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tahliye tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangın ve devamında oluşan kimyasal sızıntıya müdahale edildi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet yürüten mobilya fabrikasında yangın ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tahliye tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangın ve devamında oluşan kimyasal sızıntıya müdahale edildi.