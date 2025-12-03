Diyarbakır'da Motokuryeye Otomobil Çarptı — Kaza Anı Kamerada
Kayapınar, Yılmaz Güney Caddesi
Olay, Kayapınar ilçesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde dönüş yapan otomobil, karşı yönden gelen motokuryeye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motokurye metrelerce savruldu. Çarpan araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar, yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
