Diyarbakır'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Diyarbakır'da Devrilen Otomobil Sürücüsünü Yaraladı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde trajik bir kaza yaşandı. Y.D.'nin kullandığı 06 EAK 634 plakalı otomobil, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binası yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Kaza sonrasında olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Y.D., itfaiye ekiplerinin titiz çalışması ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.