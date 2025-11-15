Diyarbakır'da Otomobil Kozmetik Mağazasına Daldı
Kayapınar ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir kozmetik mağazasına girdi. Olayda şans eseri can kaybı bildirilmedi.
Olayın Ayrıntıları
Edinilen bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde ilerleyen otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu makyaj ve bakım malzemelerinin satıldığı Gratis mağazasının camlarını kırarak içeri daldı.
Panik halinde olduğu görülen kadın sürücüye çevredekiler el frenini çekmesi yönünde uyarıda bulundu.
Müdahale ve Soruşturma
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi; görüntüler olay yerindeki panik anlarını yansıttı.
Emniyet güçleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.
