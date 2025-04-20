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Diyarbakır'da Paskalya Bayramı Surp Giragos Kilisesi'nde Coşkuyla Kutlandı

Diyarbakır'da Paskalya Bayramı, tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı. Katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 14:15
Diyarbakır'da Paskalya Bayramı Surp Giragos Kilisesi'nde Coşkuyla Kutlandı

Diyarbakır'da Paskalya Bayramı Coşkusu

Diyarbakır'da, tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde Paskalya Bayramı, anlam dolu bir ayinle kutlandı. Merkez Sur ilçesi'ndeki bu tarihi kilisede, Türkiye Ermenileri Patrikliği din görevlileri tarafından gerçekleştirilen ayinde ilahiler seslendirildi, dualar okundu ve mumlar yakıldı.

Duygular Paylaşıldı

Bayram programında, katılımcılara Paskalya Bayramı için özel olarak hazırlanan çörek ve boyalı yumurtalar ikram edildi. Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hristiyan aleminin bayramını kutladıklarını belirtti. Uzun bir aradan sonra kilisede rahat bir ortamda bayramlarını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ohanyan, "Bu bayramın her zaman olduğu gibi tüm insanlığa barışa ve güzelliklere vesile olmasını diliyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz. Bu bayramın herkese güzellikler getirmesini diliyoruz." dedi.

Yerli Yönetim Temsilcileri Oradaydı

Paskalya Bayramı programına, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da katılarak bayram coşkusuna ortak oldular.

Diyarbakır'da Paskalya Bayramı tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinle...

Diyarbakır'da Paskalya Bayramı tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı.

Diyarbakır'da Paskalya Bayramı tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinle...

Diyarbakır'da Paskalya Bayramı tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı.

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