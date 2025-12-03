Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Kayapınar Talaytepe Mahallesi'nde iki araç çarpıştı
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde gerçekleşti.
Plakaları öğrenilemeyen 2 araç çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
