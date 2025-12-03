Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Kayapınar Talaytepe Mahallesi'nde iki araç çarpıştı

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde gerçekleşti.

Plakaları öğrenilemeyen 2 araç çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

