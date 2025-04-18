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Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 bin 246 kök Hint keneviri ve 81 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 12:36
Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 18 bin 246 kök Hint keneviri ile 81 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyon sırasında 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun Amacı

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen bu operasyon, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapan kişiler arasındaki bağlantıları tespit etme amacı taşımaktadır. Uyuşturucuların gizlendiği yerleri belirleyip, bu suçla bağlantılı kişileri adalete teslim etmek için ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda önemli başarılar sağlandı.

Şüphelilerin Durumu

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alınan 3 zanlı, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiştir.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 bin 246 kök Hint keneviri ile 81 kilo 800...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 bin 246 kök Hint keneviri ile 81 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 bin 246 kök Hint keneviri ile 81 kilo 800...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 bin 246 kök Hint keneviri ile 81 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

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