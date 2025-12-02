Diyarbakır’da Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kilo Esrar, 29 Şüpheli

Diyarbakır’da Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli ve kullanımıyla mücadeleye yönelik kapsamlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonun Ayrıntıları

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 23 olay kayda geçirilirken, hakkında işlem yapılan kişi sayısı 29 şüpheli olarak bildirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu ele geçirilen maddeler arasında 38 kilo esrar, 114 adet uyuşturucu hap ve 3 gram metamfetamin yer aldı.

Jandarma ekipleri, sorumluluk sahasında yürüttükleri inceleme ve operasyonlarıyla uyuşturucu ticaretine karşı kararlı bir mücadele sergilediklerini bildirdi.

