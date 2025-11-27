Diyarbakır'da 'Yerinde Çözüm' Mahallelere Taşındı

Büyükşehir ekipleri Bağıvar'da sahada vatandaşla buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk odaklı yönetim anlayışıyla vatandaşlara daha kolay ulaşmak ve iletişim kanallarını güçlendirmek amacıyla "Yerinde Çözüm" hizmetini mahallelere taşıdı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde yürüttükleri saha çalışmalarıyla halkın belediyeye doğrudan ulaşabilmesini hedefliyor. Bu kapsamda ekipler, Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesi’nde bilgilendirme çalışması gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Bağıvar’daki çalışmada ekipler, iş yerlerini tek tek ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi ve ihtiyaçlar doğrultusunda çözüm süreçlerini yerinde başlattı. Hazırlanan bilgilendirme broşürleri vatandaşlara ulaştırılırken, iletilmek istenen talepler kayıt altına alınarak sorunların sahada hızlı ve doğrudan çözüme kavuşturulması amaçlandı.

Ekipler, Büyükşehir Belediyesinin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini hatırlatarak, vatandaşların Alo 153 hattını arayarak belediyeye ulaşabileceklerini aktardı. Çalışma kapsamında ayrıca Alo Şiddet Hattı tanıtılarak, kadınların ihtiyaç duydukları her an güvenle destek alabilecekleri bilgisi paylaşıldı.

