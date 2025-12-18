Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: Kayapınar Gaziler'de 3 Yaralı

Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kaza Detayları

Diyarbakır'da, Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde seyir halindeki üç aracın kavşakta çarpışması sonucu zincirleme bir trafik kazası meydana geldi.

Kazada 3 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Soruşturma

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kayapınar ve Gaziler adı geçen bölgede trafik akışı ekiplerin çalışması sırasında kontrollü olarak sağlandı.

