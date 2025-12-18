DOLAR
42,73 -0,02%
EURO
50,24 -0,09%
ALTIN
5.948,03 0,21%
BITCOIN
3.714.455,69 -0,98%

Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: Kayapınar Gaziler'de 3 Yaralı

Diyarbakır Kayapınar Gaziler'de üç aracın çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı; 112 ekipleri müdahale etti, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:18
Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: Kayapınar Gaziler'de 3 Yaralı

Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kaza Detayları

Diyarbakır'da, Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde seyir halindeki üç aracın kavşakta çarpışması sonucu zincirleme bir trafik kazası meydana geldi.

Kazada 3 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Soruşturma

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kayapınar ve Gaziler adı geçen bölgede trafik akışı ekiplerin çalışması sırasında kontrollü olarak sağlandı.

DİYARBAKIR’DA ÜÇ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ...

DİYARBAKIR’DA ÜÇ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

DİYARBAKIR’DA ÜÇ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekirdek Aile Küçülüyor, Yalnız Yaşam Artıyor — Prof. Dr. Vehbi Ünal'ın Değerlendirmesi
2
BŞEÜ'nün İHA Projeleri: BeyTürk BF ve Alfa Kurt Sergide İlgi Odağı
3
Vali Sözer 112 ve GAMER'de İnceleme: Acil Müdahale Vurgusu
4
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi artık Anka Toplu Konutları
5
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi 4 Yıldır Şifa Dağıtıyor
6
Diyarbakır'da Düğün Sonrası Havai Fişek Elinde Patladı
7
Kütahya'da ÇOGEP-2025: Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar kursiyerleri sahne aldı

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış